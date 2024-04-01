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İstanbul'da seçimi kazanan kadın muhtar bando ile kutladı - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da seçimi kazanan kadın muhtar bando ile kutladı

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Sultangazi'de 2. dönemde girdiği seçimleri bir kez daha kazanan kadın muhtara sevenleri bando eşliğinde yürüyüş düzenledi. Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz dönem girdiği muhtarlık yarışını kazanan Çiğdem Özkan, 5 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalar ve hizmetler nedeniyle mahalle halkının sevgisini kazandı. Özkan'ın sevenleri bu sevinci bando eşliğinde yürüyüş düzenleyerek kutladı.

01.04.2024 17:00  Güncelleme: 17:02
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İstanbul'da seçimi kazanan kadın muhtar bando ile kutladı

İstiklal Marşı okuyup bando eşliğinde yürüyüş yaptılar

İSTANBUL - Sultangazi'de 2. dönemde girdiği seçimleri bir kez daha kazanan kadın muhtara sevenleri bando eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz dönem girdiği muhtarlık yarışını kazanarak Sultangazi'nin tek kadın muhtarı olarak görev yapan Çiğdem Özkan, 5 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalar ve hizmetler nedeniyle mahalle halkının sevgisini kazandı. Böyle olunca Özkan talep üzerine bir kez daha muhtarlığa aday oldu. 2. defa girdiği seçimde bir kez daha muhtar olmaya hak kazanan Özkan'ın sevenleri bu sevinci bando eşliğinde yürüyüş düzenleyerek kutladı. Gece saatlerinde muhtarlık binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi ellerinde bayraklar ve bando eşliğinde İstiklal Marşı okunduktan sonra mahallede yürüyüş düzenledi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul\'da seçimi kazanan kadın muhtar bando ile kutladı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Sultangazi, İstanbul, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da seçimi kazanan kadın muhtar bando ile kutladı - Son Dakika

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