İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 42'ye Düştü

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42 oldu

İSTANBUL - İstanbul'da kar tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından cuma akşamı mesai bitiminde trafiğin sakin olduğu görüldü. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 42 oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün için de okulların tatil edildiğini ve motokuryelerin ise geçici süreyle trafiğe çıkması yasaklandığını açıklamıştı. Vatandaşlar, Cuma günü mesai bitiminin ardından eve gitmek için yollara düşerken, kar yağışının sürdüğü Fatih Ayvansaray'da trafiğin ise sakin olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 17.00 itibariyle yüzde 42 oldu.