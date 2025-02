İstanbul Havalimanı Deprem Hazırlıklarını Açıkladı

Genel

İstanbul Havalimanı deprem için planlanan hazırlıklarını açıkladı

İSTANBUL - İGA İstanbul Havalimanı'nın '7/24' kesintisiz çalışan Havalimanı operasyon Merkezi (APOC), uluslararası standartların üzerindeki teknolojik altyapısıyla havacılık sektörüne öncülük ediyor. İstanbul Havalimanı Operasyon Merkezi ve Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Meren, "İstanbul depreminde İstanbul Havalimanı en kısa sürede faaliyete geçerek tüm dünyadan gelecek olan arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için buranın bir üs olarak kullanılmasını hedefledik" dedi.

Havalimanı operasyonlarını koordine eden bir merkez olmanın ötesinde, kriz yönetiminde teknolojik entegrasyona, yolcuların terminale adım attığı ilk andan varış noktalarına kadar olan tüm süreçlerin kesintisiz ve emniyetle gerçekleşmesini sağlayan İGA İstanbul Havalimanı Operasyon Merkezi çalışmalarına, hazırlıklarına devam ediyor. Olağan Hava trafiği operasyonun yürütülmesi sırasında izleme ve kontrolleri yerine getirmek ile olağandışı durumlara anında müdahale yeteneğinin geliştirilmesi için gerekli iletişimi sağlamak üzere İGA İstanbul Havalimanı'nda konumlandırılan kontrol merkezi APOC, tüm operasyonel süreçlerin 7/24 kesintisiz ve etkin yürütülmesini sağlıyor. Havalimanı sınırları içerisinde ilk yardım, yangın, kaza, vb. acil durumlarda ilk temas noktası olan Sağlık birimi Koordinasyon, Terminal Yangın Müdahale Koordinasyon, Güvenlik ve Kaza İhbar Birimleri de APOC içerisinde konumlandırılmış ve olası acil durumlarda bildirim süreçlerinin doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı Operasyon Merkezi ve Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Meren " Bulunduğumuz yer havalimanının kriz merkezi. Biraz önce gezdiğimiz yer ise havalimanın operasyon merkezi olarak tabir ettiğimiz 'Apok' Operasyon Merkezinde bizim 7 farklı adamız var. her adanın fonksiyonları farklı, her ada ayrı bir fonksiyona hizmet ediyor. Buranın kuruluş amacı tüm bilgilerin tüm verilerin tek bir noktada toplanması ve bu noktada değerlendirildikten sonra gerekli aksiyonların alınması. İçinde bulunduğumuz kriz merkezi aslında bizim için tarihi bir yer. Kurulduğundan beri ilk taşınma operasyonunu biz buradan yönettik. Havalimanın ilk tamamlanan yeri burasıydı. Taşınma operasyonundan sonra malum pandemi operasyonu, pandemi operasyonunda özellikle yurtdışından gelen Türk vatandaşlarının yurtları yerleştirilmesiyle detay çalışmalar Valilik, İçişleri Bakanlığını ve Sağlık Bakanlığı ile bu odadan yapıldı. Ondan sonra düzenli olarak her sene kar operasyonları ile ilgili gerekli tedbirler, planlamalar ve toplantılar bu odadan yapılıyor. Havalimanının güvenliği ile ilgili güvenlik komisyonu toplantıları bu içinde bulunduğumuz kriz merkezinde yapılıyor. Yakın zamanlarda gerçekleşen fedex kazası ile ilgili tüm müdahale ve koordinasyon içinde bulunduğumuz odadan yapıldı. Biz buradan günlük 2024 yılında yaklaşık ortalama bin 400 seferin planlamasını gerçekleştirdik. Planlama derken ise bin 400 uçağın park yeri planlamaları, yolcuların uçağa binecekleri gate planlamaları ve havalimanında faaliyet gösteren 110'a yakın hava yolu şirketinin Havalimanında hangi check-in bankosundan yolcularına hizmet vereceği ile ilgili planlamalarının tamamı bu Havalimanı operasyon kontrol merkezinden yapılıyor. Burası havalimanın beyni. Buradan Havalimanının tüm sistemlerini erişim sağlayabiliyoruz. Havalimanındaki en ufak arızadan havacılık ile ilgili en ciddi arıza kayıtlarının tamamı burada tutuluyor, buraya bildiriliyor ve buradan görevlendirme yapılıyor. Gördüğünüz merkezden havalimanın ısıtması, soğutması ve havacılık faaliyetleri ile ilgili her türlü planlamasını gerçekleştiriyoruz " diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın en güçlü yanının iletişim olduğunu söyleyen Meren, "İstanbul Havalimanı'nın en güçlü yanı taşınmadan beri iletişim. İletişimden de kastımız tüm paydaşlarla hem havacılık paydaşları hem ticari kuruluşlar hem devlet kuruluşlarıyla. Havacılık paydaşlarımız kim ? Başta Türk Hava Yolları, Havaş, Çelebi, TGS, ve tüm İstanbul Havalimanı operasyon gerçekleştiren hava yolları. Onların her türlü operasyonel anlamda ihtiyaçları, eksiklikleri, talepleri bu operasyon merkezinden değerlendiriliyor. Operasyonel olarak direktörlüğüme bağlı 800'e yakın personelim var. Gördüğünüz Havalimanı operasyon kontrol merkezinde 7/24 her an 75-80 civarında personelimiz var. Buranın haricinde sahada operasyonel anlamında da hizmet veren personellerimiz var. Uçakların park pozisyonunda yanaştıklarında verilen 'köprü' hizmeti bizim sorumluluğumuzda. Havalimanın en önemli unsuru BHS sistemleri. Aşağıda bizim 42 km'lik bagaj bant ağımız var. Saatte yaklaşık 20 binin üzerinde bagaj trafiğimiz var. Günlükte ortalama yaz sezonunda 200 binin üzerine çıkan bir bagaj hareketliliğimiz var. Bu güne kadar Havalimanımızdan maximumda bin 690 sefer yaptık. 270 binde yolcuya ulaştık. Bunlar tabi büyük rakamlar 200 bin yolcunun burada pürüzsüz şekilde seyahatini sağlaması, yemesi, içmesi, Havalimanının temizliği, ihtiyaçlarının giderilmesi çok büyük operasyon. Burada gördüğünüz arkadaşlarım tamamı yolcuların ve hava yollarının kaliteli hizmet vermesin, yolcuların konforlu seyahat etmesi için çalışıyorlar. Bizim havalimanı operasyon kontrol merkezinde anlık 7/24 operasyonu yönetmenin haricinde olası kriz yada acil durumlara yönelik yaptığımız çalışmalar var. Her türlü acil duruma hazır olmakla birlikte mevzuat zaten bunları tanımlamış ama belli başlı yerlerde çok fazla detaya girmemiş. Malum İstanbul deprem bölgesi biz Türkiye'de hatta dünyada da diyebiliriz bir konuda da öncülük yaptık. Havalimanı üzerindeki deprem müdahale planımızı hazırladık. Deprem müdahale planı ile olası İstanbul depreminde İstanbul Havalimanı operasyonlarının en kısa sürede faaliyete geçerek tüm dünyadan gelecek olan arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için buranın bir üs olarak kullanılmasını hedefledik. Bu çalışmalarımızı yaptık. Buna öncülük önderlik yaptık. Tüm kamu kurum kuruluşları ve tüm paydaşlarla olası depremde hangi birime nereden takviye personel gelecek, deprem olduktan sonra ki ilk 72-120 saat boyunca buradaki personelin yakınlarının ve yolcuların durumu ile ilgili neler yapılacak ve ilk 72 saatten sonra gelmesi beklenen yardımlardan önce 72 saat boyunca ayakta kalacak planlamalar yaptık" dedi.