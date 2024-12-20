İstanbul Havalimanı Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Kış Hazırlıklarını Tamamladı

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İGA, 404 personel ve 179 araçla karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışı 15 Ocak'ta bekleniyor.

20.12.2024 15:54
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İstanbul Havalimanı'nda kış hazırlıklarını tamamladı

"15 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor"

İSTANBUL - İGA İstanbul Havalimanı, çetin kış şartları için hazırlıklarını tamamladı. İGA, uçuşların kesintisiz devam etmesi, yolcuların konforlu ve güvenli şekilde seyahat edebilmesi için 404 personelden oluşan ekip 179 araçla hizmet verecek.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, karla mücadele yapılacak çalışmalar ve kullanılacak araçlarla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi verdi. İGA, karla mücadelede kapsamında kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1750 ton sıvı (potasyum asetat), 700 ton katı (sodyum format vb.) malzeme depolandı. Kar ve buzla mücadele amacıyla hareket sahası yedi söktüre bölünerek her sektöre bir 'karla mücadele filosu' yerleştirildi. Yedi filo, birbiriyle eş zamanlı ve kesişim noktalarına komşu filolarla bağlantılı olarak çalışmak üzere görevlendirildi. Toplam 12 milyon metrekarelik bir alanda yapılması planlanan karla mücadelede pist, taksiyolu, Asfalt ve beton kaplı apron alanları, apron servis yolları ve çevre yolu karla mücadele alanı olarak belirlendi.

12 saat önce ekiplerimizi havalimanında hazır bulunduracağız

Havalimanı apronunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, "Her sene olduğu gibi bu sene de kış hazırlarımızı tamamladık. Personellerimizin eğitimleri tamamlandı. Karla mücadelede yeni araçlarımız geldiği için bu sene eğitimlerimizi biraz daha fazlalaştırdık. Şu an yeni araçlarla birlikte 10 bin 500 saatlik bir eğitimimiz var bu eğitimin 8 bin 500 saati pratik geri kalanı ise teorik eğitimleri tamamladık. 404 personelimizle hazır durumda bekliyoruz, kış alarmı kar alarmı geldikten sonra person ellerimiz 12 saat önceden havalimanına davet edip hazırlıklara burada başlıyoruz. İnşallah geçen sene ki gibi kolay bir kış geçer" dedi.

Kar yağışı 15 Ocak'tan sonra bekleniyor

Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde 15 Ocak'a kadar kar yağışının beklenmediğini altını çizen Büyükkaytan, "En son meteoroloji ile görüştüğümüzde şuan 15 Ocak'a kadar bir kar gözükmüyor. Ama bu senenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı olacak ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan bir kar yağışı yaşamayız. 15 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan kış şartlarıyla mücadele için İGA bünyesindeki araçlar ise sırasıyla şunlar:

1 Mobil Komuta Merkezi, 5 Kar Bıçaklı Pick-Up, 34 Çekilebilir Tip Karla Mücadele Aracı, 15 Kompakt Tip Karla Mücadele Aracı, 4 Kar Rotatifi, 10 Kar Bıçaklı Kamyon, 1 Pist Frenleme Ölçüm Aracı, 5 Pist Frenleme Ölçüm Cihazı, 24 Follow Me, 4 Kar Paletli Operasyon Aracı, 4 Katı De-Icing Serpme Aracı, 1 Yakıt Tankeri, 5 Damperli Kamyon, 4 De-Icing Kamyonu (Pist), 6 De-Icing Kamyonu (Apron/Taksiyolu), 1 De-Icing Tankeri, 6 Lastikli Yükleyici, 18 Mini Kompakt Kar Küreme ve De-Icing Püskürtme Aracı, 1 Teleskopik Yükleyici, 22 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 130 HP, 8 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 260 HP.

İstanbul Havalimanı Kış Hazırlıklarını Tamamladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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