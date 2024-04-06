İstanbul Havalimanı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul Havalimanı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu

Geniş Video İzle

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı'nda bayram tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İGA ekipleri yoğunlukta önlem alarak yolcuları yönlendirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bayram trafiği bekleniyor.

06.04.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların ilk durağı İstanbul Havalimanı oldu. Günün erken saatlerinden itibaren havalimanına gelen vatandaşlar; yer yer yoğunluğun yaşanmasına sebep olurken ana nizamiye giriş kapısında ve terminalin bulunduğu caddede uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Yoğunlukta yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında uzun kuyruklar oluştu. Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için kendilerine ayrılan özel bölümden geçirildi.

Bayram tatilini ailesiyle birlikte Elazığ'da geçirecek olan Muhammet Atıf Yılmaz, sıkıntı yaşamamak için 2 ay önceden biletini aldığını söyleyerek," Herkese güzel bir bayram diliyorum. Umarım herkes bayramda gitmek istediği yere bir sorun yaşamadan güzelce gidip gelebilir" diye konuştu.

İstanbul'a yaşayan ve tatilini ailesiyle birlikte Isparta'da geçirecek olan Serkan Ersoy ise, "İnsanlar 9 günlük tatil olunca değerlendirmek istiyor. Haliyle yer bulmakta zorlandım ve yoğunluktan dönüş biletimi alamadım. Herkese sağlıklı, huzurlu iyi bayramlar diliyorum inşallah kazasız belasız bir bayram geçirmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram trafiği

Ramazan Bayramı'nda normalin üzerinde yoğunluk beklenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili süresi boyunca, günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor. Son olarak havalimanlarındaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı, İstanbul, Ulaşım, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı
    27 Mar Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı

    Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.

  • Ümraniye Belediyesi Roman vatandaşlara iftar düzenledi
    27 Mar Ümraniye Belediyesi Roman vatandaşlara iftar düzenledi

    Ümraniye Belediyesi, Roman vatandaşlara yönelik bir iftar organizasyonu düzenledi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya gelerek oruç açtı. Yıldırım daha sonra gençlerle buluştu.

  • Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Dünya Yetimler Günü için iftar programı düzenledi
    27 Mar Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Dünya Yetimler Günü için iftar programı düzenledi

    Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle, Bitlis-Tatvan kara yolundaki tesiste yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Ayrıca, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 ilde 8 noktada yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı gerçekleştirildi. Bu etkinlikler ramazan boyunca devam edecek.

  • Bitlis'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü
    27 Mar Bitlis'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü

    Bitlis'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda çatılarda biriken karlar tehlike oluşturuyor. Bir binanın çatısında biriken kar yığınları havanın ısınmasıyla gevşeyerek zemine çığ gibi düştü. Olayda yaralanan olmazken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Anka Haber Ajansı 27 Mart Çarşamba Gündemi
    27 Mar Anka Haber Ajansı 27 Mart Çarşamba Gündemi

    ANKA HABER AJANSI 27 MART ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

  • ABD'de veriler ve Fed yetkililerinin sözleri varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir
    27 Mar ABD'de veriler ve Fed yetkililerinin sözleri varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir

    Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik risk iştahını törpülerken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

  • Dolar ve euro ne kadar? İşte kurlardaki son durum
    27 Mar Dolar ve euro ne kadar? İşte kurlardaki son durum

    Dolar, İstanbul serbest piyasada 32,2270 TL'den, euro ise 34,9070 TL'den güne başladı. Dünya piyasalarında Fed'in yarın açıklayacağı büyüme verileri takip edilirken ülkelerin merkez bankalarının faiz indirimine ne zaman geçeceği ise belirsizliğini koruyor.

  • Mersin'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Karşı Uygulama
    27 Mar Mersin'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Karşı Uygulama

    Mersin polisi, motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karşı gerçekleştirdiği uygulamalarda 2'si çalıntı 4'ü hacizli motosiklet ele geçirirken, 22'si de trafikten men edildi. Uygulamada bin 819 kişinin kaydı sorgulandı ve 758 bin 510 TL idari para cezası kesildi.

  • Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
    27 Mar Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

    Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Fiber optik kablo altyapı çalışması, şev kayması, yapım çalışmaları ve heyelan gibi durumlar sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bazı kesimlerde ise trafiğe tamamen kapanan yollar bulunuyor.

  • Bitrix24 ile İş Süreçlerinde Yapay Zeka Destekli Çözümler
    27 Mar Bitrix24 ile İş Süreçlerinde Yapay Zeka Destekli Çözümler

    Bitrix24 gibi şirketler, yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş süreçlerini optimize etme ve satışları artırma konusunda işletmelere güçlü bir destek sunuyor. Yapay zeka destekli sistemler, işletmelere hızlı ve etkili kararlar alma, müşteri memnuniyetini artırma ve satışları optimize etme imkanı sağlıyor. Ayrıca yapay zeka destekli otomasyon araçları, işletmelerin zaman ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Bitrix24'ün yapay zeka destekli özellikleri, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında güçlü bir müttefik oluyor.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sahte üniversite diploması skandalıyla ilgili açıklama yaptı
    27 Mar KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sahte üniversite diploması skandalıyla ilgili açıklama yaptı

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlayan sahte diploma kriziyle ilgili olarak YÖK'ten destek talep ettiklerini ve sıkıntıların giderileceğini belirtti. YÖK heyetinin KKTC'ye gelerek sistem kuracağını ve her bir diplomaya barkod verileceğini ifade etti.

  • Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı
    27 Mar Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı

    Türkiye 3 gün sonra yapılacak yerel seçimlere kilitlenirken, seçimlerde oy kullanmamanın cezası olup olmadığına yönelik sorular sosyal medyada gündem oldu. Seçimlerde oy kullanmanın yasal bir zorunluluk olduğu ülkemizde YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. 2023 yılında yapılan genel seçimlerde oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenirken, bu kişilere ceza tebligatı gönderiliyor.


13:39 Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde muhalefetin arkasında tamamladı Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde muhalefetin arkasında tamamladı
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
11:11 İran’ın İsrail veya ABD’yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:33 İstanbul Sancaktepe’de aile İçi tartışma: 2 ölü, 2 ağır yaralı İstanbul Sancaktepe'de aile İçi tartışma: 2 ölü, 2 ağır yaralı
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:05 Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev’in ilişkisi şaşırttı Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev'in ilişkisi şaşırttı
11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 15:04:10. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement