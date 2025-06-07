İstanbul Piknik Alanları Bayramda Doldu

Piknik yerlerindeki yoğunluk böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların uğrak yerlerinden birisi de piknik alanları oldu. Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde piknik alanlarına giden vatandaşlar dron ile böyle görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın 2. Günü'nde yeşil alanlar ve mesire alanları doldu. Şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlar Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçelerdeki ağaçlık alanlarda piknik yaparak aileleriyle vakit geçirdi. Alandaki yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

"Nerede bir deniz bir sahil köşesi varsa oralara kaçılıyor."

Piknik alanına ailesiyle gelen Yunus Özdemir, "İlk gün kurbanla falan uğraştık şimdi ikinci gün kendimizi dışarıya attık. Biraz yoğunluk var evet daha yoğun zamanları da oldu evet ben bugün balık tutacağım, mangal yapacağız akşama doğruda evimize geçeceğiz. İlk önce buralara kaçılıyor nerede bir deniz bir sahil köşesi varsa oralara kaçılıyor. İstanbul'da çok trafik oluyor İstanbul'da kalmasınlar böyle yerlere gelebilirler" dedi.

"Dün kurbanı kestik bugün et yemeğe geldik"

Yine ailesiyle alana gelerek piknik yapan Veli Özdemir isimli vatandaş ise, "Bugün piknik yapıyoruz dün kurbanı kestik bugün et yemeğe geldik buraya mangal yapacağız. Açık havada böyle yerler bulmak çok zor ama eğleniyoruz bizde burada yakınlarda oturuyoruz. Top oynuyoruz oyunlar oynuyoruz ve balık tutuyoruz güzel bir aktivite oluyor" diye konuştu.