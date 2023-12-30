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İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı gecesi İstanbul'da 55 bin 556 personel ile görev yapacaklarını duyurdu. Yılbaşında alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, vatandaşların güvenli bir şekilde yeni yıla girebilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Sağlık Müdürlüğü gibi kurumlar da yılbaşı gecesi görev yapacak personel sayılarını açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı
30.12.2023 - 23:58,
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İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Vali Gül, "Yılbaşında İstanbul'da 55 bin 556 personel ile görev yapacak"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı gecesi yılbaşında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel ile görev yapacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında yılbaşında alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılbaşında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için alınan tedbirleri açıklayan Vali Davut Gül, "Yılbaşının İstanbul'umuzda güvenli bir şekilde geçirilmesi için arkadaşlarımızla yaklaşık 10 gündür hazırlıklarımız devam ediyordu. Bugün de son hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'umuzun yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmesi için bütün hazırlıklarımız tamam. 2023'ün son günlerini yaşıyoruz. 2023 yılında kaybettiğimiz şehitlerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Dünya'da birçok bölgede başta Gazze olmak üzere savaşlar var sıkıntılar var. 2024'te bunları yaşamamayı diliyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da terörle, uyuşturucuyla, organize suçlarla, kaçak göç, trafikle mücadelede arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. 2024 yılında da kararlı bir şekilde suçlar, suçlularla mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz 2023 yılında yapılanlardan daha fazlasını 2024'te arkadaşlarımızla birlikte mücadele etmek. Yılbaşında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel ile görev yapacak. İl Jandarma komutanlığımız 894 tim ve 5 bin 996 personel ile görev yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığımız 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personel ile sahada görev yapacak. İl Sağlık Müdürlüğümüz 112 Acil ekipleriyle İstanbul genelinde 224 istasyonda bin 157 sağlık personeli ile İstanbul'umuza hizmet etmeye devam edecek. Tarım İl Müdürlüğümüz özellikle gıda denetimlerinde, umuma açık eğlence mekanlarında ve buna benzer yerlerde denetimler yapacak. 39 ilçemizin tamamında denetimler olacak. Hijyen, gıda denetimi ve buna benzer konulara bakılacak. Orada da 117 personelimiz kesintisiz görev yapmaya devam edecek. Özellikle fahiş fiyat konusunda zaman zaman sıkıntılar geliyor. Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyat ile ilgili denetimlerimiz devam edecek. Gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Küçük grupların yılbaşında taşkınlık yaptığını görebiliyoruz. Terörle mücadelemiz 7/24 kesintisiz şekilde devam ediyor. Emniyet ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ile bütün gücümüzle sahadayız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı - Son Dakika


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