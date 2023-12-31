İstanbul Valisi Gül'ün Darülaceze ziyaretinde güldüren anlar: "Ağabey ben evlenmek istiyorum"

Vali Davut Gül'ün yılbaşı öncesi yaptığı Darülaceze ziyareti renkli görüntülere sahne oldu

Vali Gül ile yaşlı bir adam arasındaki evlilik sohbeti duyanları güldürdü

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül'ün yılbaşı programları çerçevesinde Darülaceze Başkanlığı'ndaki yaşlıları ziyaret etti. Yaşlılar tarafından alkışla karşılanan Vali Gül'ün yaşlı bir adamla evlilik sohbeti renkli görüntülere sahne oldu.

Yaşlı adamın, "Ağabey ben evlenmek istiyorum" sözüne el sıkıştığı Vali Gül, "İnşallah, dua edeceğim ben sana 2024'te hayırlı bir kısmet bulacağım" yanıtı ve Darülaceze Başkanının, "Siparişle olur mu bu iş" sözleri duyanları güldürdü.

İstanbul Valisi Davut Gül 2023'ün son gününde yılbaşı programları çerçevesinde Darülaceze Başkanlığı'ndaki yaşlıları ziyaret etti. Bu çerçevede akşam saatlerinde binaya gelen Vali Gül, yetkililer tarafından karşılandı. Ardından yaşlıların yanına giden Gül, onlarla el sıkışıp bir süre sohbet etti.

"Ağabey ben evlenmek istiyorum"

Sohbetler çerçevesinde dışarıda yaşlı bir adama denk gelen Gül ile aralarında geçen evlilik sohbeti renkli görüntülere sahne oldu. Gül'ün el sıkıştığı yaşlı adam, "Ağabey ben evlenmek istiyorum" sözlerine karşılık Gül, "İnşallah, dua edeceğim ben sana 2024'te hayırlı bir kısmet bulacağım" yanıtını verdi. Bunun üzerine yaşlı adam, "Ben bulamam ki, benim aklım ermez. Sen bulacaksın" dedi. Gül de, "İnşallah aklımda bulunsun. Denk gelirse sana söylerim" demesi ile Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin, "siparişle olmaz ki bu iş" sözleri kahkahalara neden oldu.

"Geç saatlere kadar tüm kamu binalarını ziyaret edeceğiz"

Vali Davut Gül ardından kendisini bekleyen yaşlıları ziyaretine devam etti. Alkışlarla karşılanan Vali Gül, onlara çiçek ve hediye veren Vali Gül, onlarla yılbaşı pastası yiyerek çay içti. Ziyaret sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Tatil olmasına rağmen kamu hizmeti gören yerler var. Bizlerde bu yerleri ziyaret ediyoruz. Geç saatlere kadar tüm kamu binalarını ziyaret edeceğiz. Şu anda da sık sık geldiğimiz Darülaceze'deyiz. Hamdolsun buradaki fiziki şartlar temizlik ve hijyen ziyaret ettiğim yerlerde hiçbir şekilde eksik yok. Burada kalan sakinlerin mutluluğu ve gözlerindeki ışıltıyı görüyoruz. O açıdan da başta Darülaceze Başkanımız başta olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir gücüdür. Dezavantajlı grupları sahiplenmesi önemlidir. Devlet 50 yıl boyunca kalanlara kardeşlik ve ağabeylik yapıyor. Sakinlerine de sağlık ve sıhhat nasip etsin" dedi.

"Hem asayiş anlamında hem de diğer konularda en üst düzeyde alındı"

Yılbaşı tedbirleri hakkında da konuşan Vali Gül, "Hem asayiş anlamında hem de diğer konularda en üst düzeyde alındı ve devam ediyor. Dolayısıyla da vatandaşın kamu hizmeti almasının önünde bu akşam itibariyle de eksiğimiz yok. Nöbetçi olması gerekenler nöbetçi. Özetle dünden farklı bir durum beklemiyoruz. Yarın da bugünden farklı değil. Takvim yapraklarından 1 gün eksiltiyoruz. Temennimiz 2024'ü, 2023'ten daha huzurlu olması, özellikle zulmün dünyada ortadan kalkması, haksızlığın oradan kalkması, insanların barış ve huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz. Devletimize, milletimize de Allahtan güç ve kuvvet nasip etmesini diliyoruz" diye konuştu.