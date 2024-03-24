İstiklal Caddesindeki Rus konsolosluğunda hüzün hakim
İSTANBUL - İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşlar, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bıraktı. Mum yakan Rus vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.
Moskova'da bir konser salonunda önceki gün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası onlarca vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası İstanbul'da bulunan Rus vatandaşlar Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakarak mum yakan Rus vatandaşlar, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti.
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2023 yılında Ordu'ya toplamda 43 bin 974 kişi göç ederken, en fazla göç 18 bin 505 kişi ile İstanbul'dan gerçekleşti. Ordu'nun en fazla göç verdiği il ise yine İstanbul oldu.
NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Herkesi bu adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmeye ve Filistin halkının daha parlak, daha barışçıl bir geleceği için birlikte durmaya çağırıyoruz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın, Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı. Daha önce de İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit olmuş, 3 kişi yaralanmıştı.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'nun Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanmasını gurur verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Karslıoğlu, Beycioğlu'na başarılar diledi ve ATÜ ile DAİMFED arasında yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ise DAİMFED'in inşaat sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren bir federasyon olduğunu ve bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi ile iş birliğinin devam edeceğini ve çağdaş bilgiye dayalı, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 146 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bin 354 araç, 257 umuma açık yer, 4 AVM, 82 metruk yapı, 85 okul çevresi ve 76 park-bahçe ile 84 işletme kontrol edildi.
ANKA HABER AJANSI 14 MART PERŞEMBE GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyelerine bugüne kadar kentte yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Günel, 'Beş yıl boyunca Kuşadası için pandemi ve ekonomik kriz demeden bütün gücümüzle çalıştık. Bugüne kadar Kuşadası'nda yapılamaz denen birçok projeyi hayata geçirdik' dedi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırklareli-Çerkezköy, Çanakkale-Çan, Mudurnu-Bolu, İzmir-Torbalı-Belevi, Anamur-Aydıncık, Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile, Isparta-Antalya, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Adıyaman-Kahta ve Arhavi-Hopa-Sarp yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veya kontrollü olarak sağlanıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen Çember-14 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs 'Çember-14' operasyonlarıyla yakalandı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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