İzmir'de acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika
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Genel

İzmir'de acemi kasaplar hastanelik oldu

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. Bazı acemi kasaplar kesim işlemleri esnasında kendilerini bıçakla veya kesici aletlerle yaraladı. Acemi kasaplar, çevredeki hastanelerin yanı sıra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

16.06.2024 15:23
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İzmir'de acemi kasaplar hastanelik oldu

İZMİR - İzmir'de, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

İzmir'de, bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurban kesim işlemlerine başladı. Birçok noktada kurbanlıklar profesyonel kasaplar tarafından kesilirken, bazı acemi kasaplar da kesim işlemleri esnasında kendilerini bıçakla veye kesici aletlerle yaraladı. Çevredeki hastanelerin yanı sıra, yakınları vasıtasıyla veya ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen acemi kasaplar, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika

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