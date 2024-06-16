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İzmir'de acemi kasaplar hastanelik oldu

İZMİR - İzmir'de, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

İzmir'de, bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurban kesim işlemlerine başladı. Birçok noktada kurbanlıklar profesyonel kasaplar tarafından kesilirken, bazı acemi kasaplar da kesim işlemleri esnasında kendilerini bıçakla veye kesici aletlerle yaraladı. Çevredeki hastanelerin yanı sıra, yakınları vasıtasıyla veya ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen acemi kasaplar, burada tedavi altına alındı.