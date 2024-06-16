İzmirliler Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti - Son Dakika
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Genel

İzmirliler Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

İzmirliler, Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Kentteki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını kıldıktan sonra birbirleriyle bayramlaştı.

16.06.2024 07:13
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İzmirliler bayram namazı için camilere akın etti

İZMİR - İzmirliler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

İzmir'de vatandaşlar Kurban Bayramı'nın 1'inci günü bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Kentteki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Konak ilçesinde bulunan Hisar Camii de bu camilerden birisi oldu. Saat 06.21'de cami içerisinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Bayram namazı hutbesinde ise Kurban Bayramı'nın önemi, orman yangınlarına yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ve kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri anlatıldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede Filistin'de yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi. Vatandaşlar bayram namazını kıldıktan sonra cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: İHA

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