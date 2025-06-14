Jandarma\'nın 186. Yılı Çanakkale\'de Kutlandı

Çanakkale'de Jandarmanın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü için Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, jandarma ve emniyet personelleri ile gaziler katıldı. Tören Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın mesajının okunmasının ardından jandarmanın kuruluş tarihçesi okundu.

Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.