Kadın Girişimcilerden Örnek İş Modeli

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Kendi işinin patronu oldu, arkadaşlarına da istihdam sağladı

ELAZIĞ - Elazığ'da yufka dükkanı açan Nurgül Kaya, aynı zamanda arkadaşlarına da istihdam sağladı. Omuz omuza verip çalışarak ayakta duran 4 kadın, herkese örnek oluyor.

Elazığ'da yaşayan Nurgül Kaya'nın evde yaptığı ürünleri beğenen çevresi, dükkan açması yönünde önerilerde bulundu. El becerisi olan Kaya, ardından ufak bir yufkacı dükkanı açtı. 3 arkadaşını da yanına alan Kaya, sırt sırta vererek çalışmaya başladı. 5 yıldır birlikte çalışan 4 kadın, günlük ortalama 700 adet ekmek yaparak çevre illere gönderiyor. Aynı zamanda gözleme, patila ve yöresel kahvaltı çeşitleriyle müşterilerinin taleplerini karşılayan kadınlar, herkese örnek oluyor.

5 yıldır bu mesleği yaptığını dile getiren Nurgül Kaya, "Burada hamur, yufka, gözleme, mayalı ekmek, kahvaltı ve tost çeşitlerimiz bulunuyor. 3 tane bayan arkadaşımla bu işi yapıyoruz. Mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Yurt dışına da ekmeklerimiz gidiyor. Her hafta salı günü Ankara'ya ekmek gönderiyoruz. Kovancılar, Bingöl, Tunceli'ye günlük ekmek gönderiyoruz. Günlük 700 ekmek gidiyor. İşimizi zevkle yapıyoruz. 3 kadın arkadaşımla birbirimize maddi açıdan destek oluyoruz. Hayat şartları zor ama bir şekilde burayı ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.