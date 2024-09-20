Kadınlar, Uzun Yaşamanın Sırrını 'Dırdır' Diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kadınlar, Uzun Yaşamanın Sırrını 'Dırdır' Diyor

Geniş Video İzle

Sivaslı kadınlar, uzun yaşamlarının sebebini 'kadın dırdırına' bağlıyor ve erkeklerin erken yaşlandığını öne sürüyor.

20.09.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivaslı kadınlar daha uzun yaşamanın sırrını 'kadın dırdırına' bağladı

SİVAS - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), cinsiyetler arasındaki yaşam süresi farkını ortaya koyan yeni verileri açıkladı. Araştırmalara göre, kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Sivaslı kadınlar ise bunun nedenini "kadın dırdırına" bağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 yıllarına ilişkin "Hayat Tabloları" çalışmasının sonuçlarını yayımladı. İllere ve cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süreleri sonuçlarına göre 2018-2020 yıllar arasında ortalama yaşam süresi erkeklerde 75,9 iken kadınlarda 81,2 olarak açıklanmıştı. 2021-2023 yılları verilerine göre yaşam süreleri erkeklerde 75,6 kadınlarda 80,7 olarak belirlendi. Sivaslı kadınlar ise daha uzun yaşamın sırrını 'kadın dırdırına' bağladı.

"Sanıyorum ki kadın dırdırından dolayı erkekler çok çabuk yaşlanıyor"

Eşiyle sürekli kavga ettiğini söyleyen Süreyhan Köser erkeklerin kadınlar yüzünden erken yaşlandığını belirterek, "Sanıyorum ki kadın dırdırından dolayı erkekler çok çabuk yaşlanıyor. Eşim hayatta ama sürekli kavga ediyoruz. Kadınlarda vurdumduymazlık daha fazla. Biz kadınlar daha kolay sosyalleşip dertlerimizi paylaşabiliyoruz, konuşuyoruz. Geldim şimdi kızıma anlattım rahatladım bitti. Ama eşim içi dolu gitti. Şimdi onu kafada kurup duracak. Hep böyle kafada kurup yaşlanıyorlar. Şimdi kızımla gezerim derdimi sıkıntımı kafamdan atarım. Erkekler hep içine atıyor. Omuzlarındaki yükler de az değil. Her erkek kolay kolay konuşmaz. Kapalı kutular" ifadelerini kullandı.

"Aklı yetiyor gücü yetemiyor, stres yapıyorlar"

Erkeklerin kadınlara göre daha fazla stres altında olduğunu söyleyen Cemal Erdoğan ise, "Bu nedenle kadınlar daha uzun erkekler biraz daha kısa yaşıyor. İyi, aklı başında olan bir erkek çocuklarının rızkını kazanmalı, helal kazanmalı. İşinde doğru ve dürüst olacak. Bunları düşünen insan strese giriyor. Bazen istese de yapamıyor. Aklı yetiyor gücü yetemiyor. Stres yapıyorlar. Bu da yaşam sürelerini etkiliyor olabilir" dedi.

"Derdim sıkıntım varsa kimsenin bir şeyini dinlemem"

Erkeklerin daha rahat olduğunu ifade eden bir vatandaş ise, "Benim hasta bir çocuğum vardı. Eşim evde hasta varmış, misafir varmış hiçbir şey düşünmezdi. Bütün yük sorumluluk bendeydi. Benim bir huyum var. Derdim sıkıntım varsa kimsenin bir şeyini dinlemem kendi sorunumu anlatırım" şeklinde konuştu.

Kadınlar, Uzun Yaşamanın Sırrını \'Dırdır\' Diyor
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık, Genel, Yaşam, Sivas, Stres, Son Dakika

Son Dakika Genel Kadınlar, Uzun Yaşamanın Sırrını 'Dırdır' Diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
18:15 Genç kızın hayatını karartmıştı Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten Genç kızın hayatını karartmıştı! Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten
17:53 ’’Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi’’ ''Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi''
17:52 Yüz binlerce liralık vurgun kamerada Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 13:57:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar, Uzun Yaşamanın Sırrını 'Dırdır' Diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement