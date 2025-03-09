Kadınların Dijital Dönüşümdeki Rolü Vurgu Buldu - Son Dakika
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Genel

Kadınların Dijital Dönüşümdeki Rolü Vurgu Buldu

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, kadınların teknoloji alanında üretici olmaları gerektiği vurgulandı. Kadın akademisyen oranının yüksekliği ve dijital dünyada daha güçlü bir yer edinmeleri gerektiği konuşuldu.

09.03.2025 13:34
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Kadınlar için dijital çağrı: "Tüketici değil, üretici olun"

Kadınların teknolojideki yeri bu sempozyumda konuşuldu

KOCAELİ - Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, kadınların dijital dönüşümde lider olması gerektiği vurgulandı. Sempozyumda, üniversitede kadın akademisyen oranının yüzde 70 olduğu belirtilirken, kadınların teknolojiye tüketici değil üretici olarak katılmasının önemi anlatıldı.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sunum ve panellerden oluşan kapsamlı bir sempozyum düzenledi. Etkinliğe KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, KOSTÜ'de kadın akademisyen ve idari kadro oranının oldukça yüksek olduğunu belirterek, bunun kendileri için büyük bir değer olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rektör Elmas geleceğin geldiğini, teknolojik değişimin hayatın her alanına girdiğini, kadınların da bu değişimi iyi anlaması gerektiğini söyledi.

"Kadınların dijital teknolojiyi üreticisi olmalı"

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Esra Yazıcı, kadınların dijital dünyada daha güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınların giderek daha iyi haklara kavuşması, dijital teknolojiyi sadece tüketmekle kalmayıp üretmesi de büyük önem taşıyor. Bugün bu konulara ışık tutuyoruz. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyor, mutlu ve eşit bir gelecek diliyorum" dedi.

"Üniversitemizde kadın akademisyenin ortalaması yüzde 70"

KOSTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ise üniversitede kadın öğrencilerin oranının yüzde 60 olduğunu, akademik kadroda ise bu oranın yüzde 70'e ulaştığını belirtti. Dikmen, "Üniversite olarak 8 Mart Dünya kadınlar Günü'nde teknoloji ve dijital dönüşüm temalı bir sempozyum düzenledik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında çok önemli bir simge olarak karşımıza çıkıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aslında sadece bir kutlamadan ibaret değil. Sempozyumun amacı, biraz daha kadın açısından teknolojik ve dijitallere süreçlerine bakabilmekti. Dolayısıyla aslında buradaki en önemli amaçlarından bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve bununla birlikte özellikle teknolojik dönüşümde kadınların daha aktif ve daha lider rolde olmalarını vurgulamak. Bu farkındalığı toplumda oluşturmak amacıyla böyle bir sempozyum düzenlemeye karar verdik. Hangi coğrafyada, hangi etnik kökene sahip olursa olsun bütün kadınlarımız eşit haklarda olduğu bir dünyada tüm kadınların Kadınlar Günü'nü en içten dilekle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kadınların Dijital Dönüşümdeki Rolü Vurgu Buldu - Son Dakika

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