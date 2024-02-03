Kağıthane'de öğrenciler, dede ve nineleriyle uzayı keşfetti
Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin:
"Çocuklar ikinci Türk astronotun kendileri olacağını söyledi"
İSTANBUL - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkması sonrası bu alandaki çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte Kağıthane Belediyesi, Uzay Evi'nde bu kez öğrenciler ile dede ve ninelerini ağırladı. Etkinliğe katılan Başkan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımıza sorduğumuzda ilk astronotun Alper Gezeravcı olduğunu söylediler. 'İkinci kim olacak?' diye sorduğumuzda ise 'Biz olacağız' dediler. Bunlar kıymetli" dedi.
Kağıthane Belediyesi Türkiye Yüzyıl'ına paralel olarak ülkenin uzay alanındaki çalışmalarını destekliyor. Bu amaçla hizmete açılan Uzay Evi'nde bugüne kadar 32 bin 800 öğrenciye eğitim verildi. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Uzay Evi yeni misafirlerini ağırladı. Bu kez öğrenciler Uzay Evi'ni dede ve nineleriyle deneyimledi. Öğrenciler, dede ve nineleriyle Ay'a iniş KINECT uygulama, VR uygulama, ay küre uygulaması, soru-cevap kiosku, uzayda ağırlık simülasyonu, döner illüzyonlar, refleksmetre cihazı ve kaotik sıvı küresi gibi düzeneklerle de uzayı tanıma fırsatı elde etti. Yaşlılar da bugüne kadar hep merak ettikleri uzay ile ilgili eğitim almış olmasının yanı sıra torunlarıyla unutulmaz bir gün yaşadı.
"Çocuklar ikinci Türk astronot biz olacağız dedi"
Etkinliğe katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi Uzay Evi'ni göreve geldiğimiz zaman açılışını yapmıştık. Biz burayı açarken Türkiye Uzay Ajansı henüz yeni kurulmuştu. Türkiye Uzay Ajansı başkanımızla birlikte burayı açmıştık. İstediğimiz çocuklarımız, gençlerimiz buraya gelsinler ve uzay ile ilgili merak ettiklerini öğrensinler. O günden beri yaklaşık 32 bin çocuğumuz burayı ziyaret etmiş. Her gelen çocuğumuz da astronot kıyafeti giydi. Çocuklarımız bu sayede 'İleride ne olmak istiyorsun' sorusuna, 'Ben astronot olmak istiyorum' diyecekler. Türkiye'nin hayali de gerçekleşmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaya çıktı. Astronotlar, uzayla keşif, hayal güçleri insanların hep merak ettiği şeylerdir. Özellikle iletişim çağında yaşadığımız bu döneme iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Az önce çocuklarımıza sorduğumuzda ilk astronotun Alper Gezeravcı olduğunu söylediler. 'İkinci kim olacak?' diye sorduğumuzda ise 'Biz olacağız' dediler. Bunlar kıymetli. Çocuklarımıza bu imkan sağlandığında kendi hedefleri ve hayal güçleri doğrultusunda yol yürüyorlar" dedi.
"Kendimi gerçek bir uzay evinde gibi hissettim"
Uzay Evine gelen Tuna Kaan da, "Buraya ilk defa geldim. Kağıthane Belediye gazetesinde zaten görüyordum. Kendimi gerçek bir uzay evinde gibi hissettim. Çok güzel bir yer, çok sevdim. Şu anda kalabalık olduğu için rahat gezmek zor, daha sakin bir günde tekrar geleceğim. Farklı şeyler öğrenmek beni mutlu etti. Zaten uzaya ilgili birisiyim. Uzaya çıkmak büyük bir başarı. Evrenimiz bilinmeyen bir boşluk. O evreni keşfetme fırsatım olsa her yere giderim" diye konuştu.
"Bizim uzaya çıkan ilk astronotumuz gururumuz oldu"
Ziyaretçi Hasan Karakaya ise, "Öncelikle çocukluğumuzu anımsatıyor. Güzel bir yer. Bizim uzaya çıkan ilk astronotumuz gururumuz oldu. Kendisini takdir ediyoruz. Buranın da böyle bir zamana denk getirilmesi çok mantıklı olmuş. Belediye başkanı Mevlüt Öztekin'i tebrik ediyorum" dedi.
Mevlüt Arıcan da, "Torunumla buraya geldim. Çok güzel ve gurur duydum. Her şey güzel düzenlenmiş. Torunlarım da çok mutlu. Astronot kıyafeti de giydiler. Bunlar bizim için hatıra olacak. Gezegenlerin sıralarını gördük ve birçok bilgi aldık. Uzaydaki kilomuzu öğrendik. Astronotumuzla çok gurur duyduk. O da çok milliyetçi ve harika bir insan. Burayı bize gezdirenlere, emeği geçenlere ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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