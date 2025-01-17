Kağıthane'de Yeni Çocuk Yuvası Açıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de Yeni Çocuk Yuvası Açıldı

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Kağıthane Belediyesi, 4-6 yaş grubu çocuklar için tasarlanan ikinci kreşi Hamidiye Çocuk Yuvası'nı hizmete açtı. Yuva, 160 öğrenci kapasitesine sahip ve ailelerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

17.01.2025 14:10  Güncelleme: 14:17
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Kağıthane Belediyesi tarafından Hamidiye Çocuk Yuvası hizmete açıldı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ikinci kreş Hamidiye Çocuk Yuvası hizmete açıldı. 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik tasarlanan yuva, 160 öğrenci kapasitesiyle ailelerin hayatını kolaylaştıracak.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ikinci kreş olan Hamidiye Çocuk Yuvası, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk katıldı.

Annelerin hayatını kolaylaştıracak

4-6 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak tasarlanan Hamidiye Çocuk Yuvası, annelerin hayatını kolaylaştırmak için hazırlandı. İçerisinde açık ve kapalı oyun alanları, eğitim sınıfları, hobi bahçesi, mutfak ve dinlenme bölümleri yer alıyor. 20 kişilik sınıflarda sabahçı ve öğlenci gruplar halinde toplam 160 çocuğa eğitim verilecek. Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmenler ve müftülük iş birliğiyle sağlanan değerler eğitimiyle çocukların hem akademik hem de manevi gelişimleri desteklenecek. Ayrıca, Kağıthane Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ilk kreş, geçtiğimiz yıl Yeşilce Mahallesi'nde hizmete açılmıştı.

Programa konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle Belediye Başkanımızı ve onunla birlikte gece gündüz çalışan ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'da yapılabilecek birçok iş var ama Kağıthane'ye baktığımızda insan olarak, vatandaşlar olarak özellikle ailenin güçlenmesine yarayan önemli işler yapıyor. Emeklilerimizin, annelerimizin ve dedelerimizin burada yapabileceği etkinlikler olacak. Aynı zamanda da çocuklarımızın iyi yetişeceği ve iyi vakit geçireceği mekanlar olacak. Bu hem annelerimizin nefes almasını sağlayacak hem de çalışan annelerimiz için çok önemli bir fırsat olacak" dedi.

Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Çocuk yuvamızın açılışına hoşgeldiniz. 4-6 yaş arası çocuklarımız buradan yararlanacaklar. 4 derslikli, oyun alanı ve mutfağı ile çok özel bir çocuk yuvamız faaliyete geçmiş olacak" diye konuştu.

Kağıthane\'de Yeni Çocuk Yuvası Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kağıthane'de Yeni Çocuk Yuvası Açıldı - Son Dakika

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