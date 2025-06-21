Kahraman Otobüs Şoförü YKS Öğrencilerine Destek Oldu

Kahraman otobüs şoförü YKS öğrencilerinin hayatını böyle kurtardı

Otobüs şoförü aracı okulun kapısının önüne kadar götürdü, kapalı kapıları da "trafikten dolayı benim yüzümden geç kaldılar, lütfen açın" diyerek kapıları açtırınca velilerin alkış yağmuruna tutuldu

BURSA - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da büyük YKS heyecanı yaşandı. Bazı noktalarda velilerin ve öğrencilerin yoğunluğu yüzünden trafikte zor anlar yaşandı. Trafik polisleri ve belediye otobüs şoförleri canla başla çalıştı. Tıkanan trafikte bir belediye otobüs şoförü öğrenciler geç kalmasın diye otobüsü okulun önüne kadar sürdü. Kapılar kapanmıştı. Otobüs şoförü "trafik vardı, benim yüzümden geciktiler" deyip bir dakika geç kalan öğrencilerin imdadına yetişti. Öğretmenler ikna olup kapıyı açınca okul kapısında bekleyen yüzlerce veli otobüs şoförünü alkış yağmuruna tuttular. Bazı veliler de gözyaşlarını tutamadı.

Merkez Yıldırım ilçesinde bir çok okulda heyecan doruktaydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüne binen gençler sınavın 10.15'te olduğunu düşünüyorlardı. Ancak kapılar 9.45'te kapanacak ve yolda da araçla gelen velilerin oluşturduğu trafik vardı. 45 yaşındaki belediye otobüs şoförü Ömer Şenen hiç vakit kaybetmeden hızlıca tıkanan trafikte yol alıp öğrencileri son dakika da olsa Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapısına kadar getirdi. Ancak kapı bir dakika önce kapanmıştı. Otobüs şoförü Ömer Şenen aracını bırakıp hemen okulun kapısına gitti.

Öğretmenlere rica ederek, "Benim yüzümden geç kaldılar. Trafik çok yoğundu" diye konuştu. Öğretmenler de çok geçmediği için kapıyı açınca 4-5 öğrenci sınava katıldı.

O esnada kapıda bekleyen yüzlerce veli de Ömer Şenen'i alkışladılar. Bazı velilerin de duygulanıp gözyaşı döktüğü dikkat çekti. Ömer Şenen görevini yaptığını belirterek, öğrencilerin geleceği için önemli bir adım attığı için mutlu olduğunu dile getirdi.