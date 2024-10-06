Kahramanmaraş'ta Klasik Araç Festivali ile Depremzedelere Moral - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Klasik Araç Festivali ile Depremzedelere Moral

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremi'nden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla düzenlenen Klasik Araç Festivali'ne Türkiye'nin dört bir yanından klasik araç tutkunu katıldı. Festival, hem nostaljik bir etkinlik hem de depremzedelere moral kaynağı oldu.

06.10.2024 15:45  Güncelleme: 15:50
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Depremden etkilenenlere moral için klasik aracıyla bin 277 kilometre yol geldi

Klasik araç tutkunları Kahramanmaraş'ta buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depreminden etkilenen vatandaşlara moral ve destek olmak amacıyla Klasik Araç Festivali düzenlendi. Ahmet Erdoğan Festivale katılmak için Muğla'nın Datça ilçesinden bin 277 kilometre yol kat etti.

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü ve Klasik Otomobil Sevenler Kulübü Kulübü işbirliğinde Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye çapında Klasik Otomobil Festivali Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Festivale Türkiye'nin 22 farklı illerinden çok sayıda klasik araç tutkunu katıldı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "6 Şubat Depreminden etkilenen Vatandaşlarımıza Moral ve Destek olmak için Kahramanmaraş'ta festival düzenledik. Klasik otomobil bir tutkudur, bir sevgidir bu tutku ve sevgiyi Kahramanmaraş'ta birleştirmekten çok mutluyuz şeklinde bir bilgi verildi.

Festivali gezen vatandaşlar ve çocuklar tarihe iz bırakan klasik otomobilleri inceleyip bol bol resim çektirdi.

Programda açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş festivalin kendisini geçmişe çocukluğuna götürdüğünü belirterek, "Depremden sonra toparlanma sürecindeyiz. Malumunuz travmatik bir olay yaşadık. Bu olayın yok edilmesi ve burada zihinlerimizin dağıtılması, geçmişte duyduğumuz o mutlulukların tekrardan duyulması açısından da hakikaten bu festival çok kıymetli olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum." dedi.

Festivale Muğla Datça'dan eşiyle katılan Ahmet Erdoğan, Kahramanmaraş'ın acısını birazda olsa paylaşabilmek için zevkle geldik. 1975 model arabamla Muğla'nın Datça İlçesi'nden 1275 kilometre yol geldim. Kahramanmaraş'ı görmeye insanını kucaklamaya geldik. Az da olsa acılarını bir parça paylaşmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş\'ta Klasik Araç Festivali ile Depremzedelere Moral
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahramanmaraş'ta Klasik Araç Festivali ile Depremzedelere Moral - Son Dakika

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