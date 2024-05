Genel

Kahramanmaraşlı annelerden Gazzeli annelere mesaj

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı anneler, aylardır Gazze'de yaşam hakları ellerinden alınan annelere mesaj gönderdi.

Kahramanmaraş'ta AK Parti Kadın Kolları tarafından Kahramanmaraş dahil 81 ilde eş zamanlı olarak, Gazze'de yaşam hakları elinden alınan anneler için program düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Kahramanmaraşlı anneler, Gazze'de aylardır zulüm gören annelere mesaj gönderdi. Ebru Uçar, "Biz kalben onların yanındayız. Hepsinin çok zor şartlarda yaşadığını biliyoruz ve bu anneler günü anneler günü olmayacak çoğu evladını, eşlerini ve kardeşlerini kaybetti. Biz dualarımızla onların yanındayız. Elimizden geldiğince Cumhurbaşkanımız Erdoğan öncülüğünde onlara yardım ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Kalbimiz, yüreğimiz hep onlarla" dedi.

Ayşegül Yurtgezen ise, "Gazzeli ve Filistinli anneler için dualarla her zaman yanlarındayız. Çok üzülüyoruz, dualarımızı hiçbir zaman eksik etmiyoruz. Kalben her zaman yanlarındayız, Anneler Günü onlar için bayağı zor geçecek ama her zaman annelik kutsal olduğu için dualarımızla yanlarındayız" diye konuştu.

Daha sonra basın açıklamasında bulunan AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, "Pazar günü anneler günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı beklerken, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Birleşmiş milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100, peki ya sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz" açıklamasında bulundu.