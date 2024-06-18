Kapadokya'da 5 Ayda 185 Bin Kişi Sıcak Hava Balonuyla Uçtu

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Kapadokya'da 5 ayda 185 bin kişi uçtu

NEVŞEHİR - Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'da 185 bin 443 yerli ve yabancı turist balon turuna katıldı.

Müze ve ören yerlerini gezen turist sayısı bakımından her yıl yeni bir rekor kıran Kapadokya'da sıcak hava balon turuna olan talep de her geçen gün devam ediyor.

UNESCO dünya doğal ve kültür mirası listesinde yer alan ve Dünyada sıcak hava balon uçuşunun baş kenti olan Kapadokya bölgesinde yapılan sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen gün artıyor. Yılın ilk 5 ayında 71 gün yapılan sıcak hava balon uçuşlarında, 8 bin 68 balon gökyüzüne havalanırken 185 bin 443 yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini gök yüzünden kuş bakışı izleme imkanı buldu. 2023 yılının aynı döneminde sıcak hava balonları 68 günde 7 bin 462 sıcak hava balonu havalandı. Bu uçuşlarda da 161 bin 912 yerli ve yabancı turist bu aktiviteye katıldı.

Turizm İşletmecisi Mehmet Dinler, "Kapadokya Dünya sıcak hava balon uçuşunun başkenti. Verilere baktığımızda ilk 5 ayın sonunda yaklaşık 180 bin yerli ve yabancı misafirlerimiz, Kapadokya ve Göreme semalarında balon turunun keyfine vardı. Rakamlara göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artış söz konusu. Olağan hava şartları ve yolcu sayılarının böyle devam etmesi durumunda, bu yılki yolcu sayımızın geçen yılki yolcu sayısını geçeceğimizi düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz 650 bin yolcu sayısını geçip, her zaman ki ideal hedefimiz olan 750 bin yolcu sayısına ulaşmak. Yılı böyle tamamladığımız takdirde 2024 yılını yeni bir rekorla kapatmış ve 2025 yılına girmiş olacağız" dedi.

Dinler "2023 yılını 2024 yıllı ile yabancı misafir olarak kıyasladığımızda bu yıl Hintli misafirlerimizi daha çok görmekteyiz. Bunun yanı sıra Çinli turist sayısında artış var. Temmuz Ağustos ayında yeni bir İtalyan pazarında hareketlilik bekliyoruz. Şu ana kadar Kapadokya turizminde her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Kapadokya bölgesinde 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de 662 bin 443, 2023'de ise 615 bin 63 turist sıcak hava balon turuna katılmıştı.