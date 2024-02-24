Kapadokya'da balonlar 'Savaşa Hayır' pankartları ile havalandı - Son Dakika
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Kapadokya'da balonlar 'Savaşa Hayır' pankartları ile havalandı

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 'Gazze'de ateşkes', 'Savaşa Hayır' pankartları ile havalandı. Göreme beldesinden havalanan balonlar, Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlarla gökyüzüne yükseldi. Nevşehir Filistin Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, ateşkesin sağlanması ve refah sınır kapısının açılması talep edildi.

24.02.2024 09:26
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Kapadokya'da balonlar 'Savaşa Hayır' pankartları ile havalandı

NEVŞEHİR - Kapadokya'da sıcak hava balonları 'Gazze'de ateşkes', 'Savaşa Hayır' pankartları ile havalandı.

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonları sepetlerine astıkları Türkçe ve İngilizce 'Gazze'de ateşkes', 'Savaşa Hayır', 'Refah Sınır Kapısı Açılsın' yazılı pankartlar ile gökyüzüne yükseldi. Nevşehir Filistin Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlikte konuşan Platform Başkanı Mustafa Gençtürk yaptığı açıklamada, "7 Ekim'den bu yana 4 buçuk aydır, dünya eşi görülmemiş katliamı seyrediyor. Yaklaşık 29 bin kardeşimiz şehit, 69 bin kardeşimiz yaralı ve binlercesi enkaz altında. Birleşmiş Milletler'in tespitine göre bölgede gıda krizi had safhaya ulaşmış durumda. Bölgeye çok az şekilde gıda girebilmekte. İşgalciler güvenli bölge diye sürdükleri bölgelerde de bombalamaktadırlar. Çocukların ve kadınların sığındığı, okullar, camiler ve kamplar bombalanmakta. Biran önce ateşkesin sağlanmasını ve refah sınır kapısının açılmasın istiyoruz. Bu gün Kapadokya'da balonlar Gazze için ateşkes ve Refah Kapısı'nın açılması için havalanıyor" dedi.

Kapadokya\'da balonlar \'Savaşa Hayır\' pankartları ile havalandı
Kaynak: İHA

Mustafa Gençtürk, Kapadokya, Filistin, Nevşehir, Gazze, Dış Politika, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Kapadokya'da balonlar 'Savaşa Hayır' pankartları ile havalandı - Son Dakika

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