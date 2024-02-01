 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kapadokya'daki heykellerin uzaydan görünüp görünmediği merak konusu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kapadokya'daki heykellerin uzaydan görünüp görünmediği merak konusu

Nevşehir'de Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan ve uzaydan bile görüneceği iddia edilen heykeller ve taşlar, bölgede merak konusu oldu. Türkiye'nin ilk Uzay Astronotu Alper Gezeravcı'ya seslenen bir vatandaş, uzaydan Kapadokya'daki heykellerin görünüp görünmediğini sordu.

01.02.2024 14:13  Güncelleme: 14:16
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'nın 'uzaydan görülen' heykelleri merak konusu oldu

Kapadokya'dan Gezeravcı'ya soru: "Heykeller uzaydan görünüyor mu?"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yıları arısında yapılan ve uzaydan bile görüneceği iddia edilen değişik şekil ve figürdeki taşlar merak konusu oluşturdu.

Dünyanın çeşitli ülkelerine, uzaydan bile görülebileceğini iddia ederek heykeller yapan Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers, Türkiye'de Kapadokya bölgesine 400 metre yüksekliğindeki kel tepeye 'Hayatın Ritmi' adlı dev heykeller ve bazı figürler yaptı. Kainatta 'Taşlarla Fısıldayan Adam" olarak da bilinen Avustralyalı heykeltıraş Rogers'in, Kapadokya bölgesine yaptığı bu heykel ve taş figürlerin uzaydan görünüp görünmediği bölgesde merak konusu oldu. Nevşehir'de yaşayan Ahmet Bölükbaşı isimli bir vatandaş da Türkiye'nin ilk Uzay Astronotu Alper Gezeravcı'ya seslenerek "Uzaydan bir bak bakalım. Bizim kel tepe görünüyor mu?" dedi.

Ahmet Bölükbaşı İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada; "Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers, 2008 yılında Türkiye'de Kapadokya bölgesine bulunan Kel tepeye bazı taşlar ve figürler koydu. 12 metreyi bulan taşların üzerine değişik yazılar yazdı. O zaman denilene göre uzaydan bakıldığında, dünyada iki yer gözükecekmiş. Bunlardan birisi Çin Setti, diğeri ise bu Kel Tepeymiş. Karşıda Erciyes Dağı olmasına rağmen oranın görünmediği ancak buranın görüneceği söylendi. Benim de aklıma geldi. Uzaya giden astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Ağrı dağının fotoğrafını çekeceğini duymuştum. Kendisinden rica ediyorum, uzaydan dünyaya baktığı zaman Kapadokya bölgesinde bulunan Kel Tepeyi görebiliyor mu? Yoksa Rogers bizi aldattı mı?" şeklinde konuştu.

Kapadokya\'daki heykellerin uzaydan görünüp görünmediği merak konusu
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Alper Gezeravcı, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Uzay, Sanat, Kültür, Turizm, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kapadokya'daki heykellerin uzaydan görünüp görünmediği merak konusu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:39:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'daki heykellerin uzaydan görünüp görünmediği merak konusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement