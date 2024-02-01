Kapadokya\'daki heykellerin uzaydan görünüp görünmediği merak konusu

Kapadokya'nın 'uzaydan görülen' heykelleri merak konusu oldu
Kapadokya'dan Gezeravcı'ya soru: "Heykeller uzaydan görünüyor mu?"
NEVŞEHİR - Nevşehir'de Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yıları arısında yapılan ve uzaydan bile görüneceği iddia edilen değişik şekil ve figürdeki taşlar merak konusu oluşturdu.
Dünyanın çeşitli ülkelerine, uzaydan bile görülebileceğini iddia ederek heykeller yapan Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers, Türkiye'de Kapadokya bölgesine 400 metre yüksekliğindeki kel tepeye 'Hayatın Ritmi' adlı dev heykeller ve bazı figürler yaptı. Kainatta 'Taşlarla Fısıldayan Adam" olarak da bilinen Avustralyalı heykeltıraş Rogers'in, Kapadokya bölgesine yaptığı bu heykel ve taş figürlerin uzaydan görünüp görünmediği bölgesde merak konusu oldu. Nevşehir'de yaşayan Ahmet Bölükbaşı isimli bir vatandaş da Türkiye'nin ilk Uzay Astronotu Alper Gezeravcı'ya seslenerek "Uzaydan bir bak bakalım. Bizim kel tepe görünüyor mu?" dedi.
Ahmet Bölükbaşı İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada; "Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers, 2008 yılında Türkiye'de Kapadokya bölgesine bulunan Kel tepeye bazı taşlar ve figürler koydu. 12 metreyi bulan taşların üzerine değişik yazılar yazdı. O zaman denilene göre uzaydan bakıldığında, dünyada iki yer gözükecekmiş. Bunlardan birisi Çin Setti, diğeri ise bu Kel Tepeymiş. Karşıda Erciyes Dağı olmasına rağmen oranın görünmediği ancak buranın görüneceği söylendi. Benim de aklıma geldi. Uzaya giden astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Ağrı dağının fotoğrafını çekeceğini duymuştum. Kendisinden rica ediyorum, uzaydan dünyaya baktığı zaman Kapadokya bölgesinde bulunan Kel Tepeyi görebiliyor mu? Yoksa Rogers bizi aldattı mı?" şeklinde konuştu.
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