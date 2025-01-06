Karabiga'ya 250 Kişilik Kapalı Spor Salonu Müjdesi - Son Dakika
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Karabiga'ya 250 Kişilik Kapalı Spor Salonu Müjdesi

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 250 kişilik çok amaçlı kapalı spor salonunun Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Başkan Ahmet Elbi, projenin belde için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

06.01.2025 11:43  Güncelleme: 11:48
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Karabiga 250 kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonuna kavuşuyor

Başkan Ahmet Elbi: Vatandaşımıza seçim zamanı ne söz verdiysek, yerine getirme çabası içindeyiz

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 250 kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun Haziran ayında beldeye kazandırılması planlanıyor. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Karabigamıza 250 kişilik çok amaçlı içinde basket, voleybol, masa tenisi, güreş ve karatenin olduğu kapsamlı bir spor salonunu kazandıracağız. Karabigamıza hayırlı olsun. Vatandaşımıza seçim zamanı ne söz verdiysek, yerine getirme çabası içindeyiz. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışacağız. Öyle hizmet edeceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Biz durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Hedefimiz, inşallah gelecek nesillere güzel bir Karabiga bırakmak" dedi.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mahalli İdareler Seçimlerinden AK Parti'den tekrar Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, seçimin ardından çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda doğalgaz gelen belde de alt ve üst yapı çalışmalarında da büyük bir ilerleme kaydedildi. Yaz aylarında yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken mavi bayraklı plaja sahip Karabiga beldesinde Başkan Ahmet Elbi, altyapı çalışmalarında asbestli borularla, yetersiz kanalizasyon ve su hatlarının tamamen değişerek, Karabiga'nın 70 yılını kurtardıklarını söyledi. Belde de altyapı çalışmaları biten yerlerde ise üst yapı çalışmalarıyla 5 bin metrekare taş döşendi. Bölgeye 112 acil Sağlık Merkezi kazandırılırken, 250 kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun Haziran ayında beldeye kazandırılması planlanıyor.

Ankara'da, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga'ya 250 kişi kapasiteli Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu yapımına kısa sürede başlayacaklarının müjdesini vererek, "Karabiga beldemiz girişinde kapalı bir halı sahamız ile normal standartlarda bir futbol sahamız var. Okulun yanında çocuklarımıza kazandırdığımız bir halı sahamız var. Karabigamıza ve yakın köylere hitap edebilecek bir kapalı spor salonu ihtiyacı vardı. Kapalı spor salonu da yapıldıktan sonra burası spor kompleksi olarak fayda sağlayacak. Sayın Spor Bakanımızın seçimden önce bize sözü vardı, seçimi al gel, yaparız diye. Bizde konunun ısrarla takipçisi olduk. Bakanımız Çanakkale'ye geldiğinde, Ankara'ya da giderek. Ankara'ya son gittiğimizde de protokolümüzü yaptık. Sondajları yapılacaktı. Artık ihale aşamasına geldi. Karabigamıza 250 kişilik çok amaçlı içinde basket, voleybol, masa tenisi, güreş ve karatenin olduğu kapsamlı bir spor salonunu kazandıracağız. Karabigamıza hayırlı olsun. Vatandaşımıza seçim zamanı ne söz verdiysek, yerine getirme çabası içindeyiz. Biz baştan da dedik. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışacağız. Öyle hizmet edeceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Biz durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Hedefimiz, inşallah gelecek nesillere güzel bir Karabiga bırakmak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Karabiga'ya 250 Kişilik Kapalı Spor Salonu Müjdesi - Son Dakika

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