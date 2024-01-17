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Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi. İlçeye ulaşımı sağlayan yolun 6 saatlik çalışma sonucunda açılmasıyla bebek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

17.01.2024 - 08:58,
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Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Hakkari'de 4 gündür yoğun bir şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda köy yolunu kapattı. İlçeye 43 kilometre uzaklıkta yolu kar nedeniyle kapalı olan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay'ın ailesi sağlık ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İl Özel İdaresi ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı yolda 6 saat sonra yolu açarak mezraya ulaştılar. Yapılan ilk müdahalesinin ardından bebek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden tedavisi yapılan bebeğinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, ekipler karla mücadele çalışmasına devam ediyorlar.

Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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