Kars'ta 2 tonluk araçla Çıldır Gölü'nde tur

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Karslı sürücü Çıldır Gölü üzerine 2 tonluk araçla çıktı

KARS - Yaklaşık 40 santim buz kalınlığı bulunan Çıldır Gölü üzerine yaklaşık 2 tonluk ticari aracıyla çıkan sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Kars'ta turizm sektörüne uzun yıllardan beri hizmet eden Cancanlar Turizm sahibi Şentürk Güç, turistlerle birlikte geldiği Arpaçay'a bağlı Taşbaşı köyünde Çıldır Gölü üzerine bin 979 kilo ağırlığındaki Volkswagen Ticari Aracıyla çıktı. Yaklaşık 50 metre buz üzerinde tur atan Güç, o anda atlı kızak turları için göl üzerinde bulunan vatandaşların yürüklerini ağızlarına getirdi.

Normal asfalt yolda gider gibi buz üzerinde tur atarak karaya çıkan Şentürk Güç'ün buz üzerindeki anları cep telefonuyla kaydedildi. Buz üzerindeki renkli görüntüler, anbe an kameralara yansıdı.