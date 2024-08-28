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Kartal'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne katılan gruplara plaket takdim edildi

İSTANBUL - Kartal'da 9 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali öncesi festivale katılan gruplara plaket takdim edildi.

Kartal Belediyesi, 9 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 5 gün boyunca sürecek ve dünyaca ünlü halk oyunları gruplarının yer alacağı festival, bu yıl da büyük bir görsel şölen oluşturacak.

Dünyaca ünlü dans grupları bu festivalde

Kartallılara farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma olanağı sunmak, Kartal'ın kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen festival, bu yıl da unutulmaz anlara sahne olacak. Festivalde, Türkiye başta olmak üzere; Gürcistan, Sırbistan, Polonya, Kolombiya, İran, Meksika, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan olmak üzere 9 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 550 sanatçı sahne alacak. Festival öncesi Kartal Belediyesi meclis salonunda düzenlenen programla katılımcılara plaket takdim edildi.

"Festival için heyecanlıyız"

Plaket takdiminde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal, geçmişi büyük başarılarla dolu halk oyunları dediğimizde akla ilk gelen ilçe. Dolayısıyla bu mirası, bu kültürü yaşatmak için hep birlikte bir çaba harcıyoruz. Halk oyunları komitemizle, çalışma arkadaşlarımızla, gelen misafirimizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz, heyecanlıyız. Birlikte Kartal'da güzel etkinlikleri gerçekleştirmiş olacağız. Bunu gerçekleştirirken de aslında kültürün folklorun birbirine ne kadar yakın olduğunu göreceğiz. Önyargılar ortadan kalkacak, kültür ve sanat buluşması aynı zamanda insanlığın bir araya geldiği en özel anlardan bir tanesi, orada ülkeler, isimler, sıfatlar devreden çıkıyor. Birbirinden güzel, örf, adet ve yöreyi, halk oyunlarını görme imkanımız oluyor. Bu organizasyona katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.