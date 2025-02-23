Kayseri'de Buzlanma: Süs Havuzları Dondu

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Kayseri adeta dondu, süs havuzları buz tuttu

En soğuk bölge - 23 ile Pınarbaşı oldu

KAYSERİ - Kayseri'de hava sıcaklıkları gece saatlerinde rekor seviyede düşerken süs havuzları buz tuttu. Kayseri'nin en soğuk bölgesi-23 ile Pınarbaşı ilçesi oldu.

Kayseri'de hava sıcaklıkları dün akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar sabah araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, soğuklar nedeniyle şehir meydanında bulunan Mimar Sinan Parkı'ndaki süs havuzları buz tuttu. Öte yandan Kayseri'nin en soğuk bölgesi - 23 derece ile Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Pınarbaşı'nın Çevrik köyü - 21.7, Sarız'ın Yedioluk köyü - 21.4, Tomarza ilçesi - 19.8, Talas Kabmer köyü - 18.2, Erciyes Kayak Merkezi ise - 17.9'u gördü. Kayseri'nin merkez ilçelerinde ise soğuk hava Bünyan - 14.1, İncesu - 11.6, Hacılar - 11.7, Melikgazi - 11, Develi - 10.1, Talas - 9.8'e kadar ulaştı.

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için uyarıda bulundu.