Kayseri'de Depremzedeler İçin Duygusal Anma Programı

KAYSERİ - Kayseri'de 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü kapsamında düzenlenen programda arama kurtarma ekipleri, enkaz altından kurtardıkları depremzedeler bir araya geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2. yıl geçti. Kayseri'de depremlerin yıldönümünde program düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, AFAD Kayseri İl Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde enkazdan kurtardıkları Gülimser Açıkgöz ve Ayşe Güneş ile bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Buradaki her kardeşimizin bir hatırası var. Her kardeşimizin bir katkısı var. Ülkemiz bir başka güzel. Bu ülke içerisinde Kayseri'miz ve Kayseri'mizin insanları bir başka güzel. Onun için sizlere minnettarız. O dönemde görev yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise; "Maraş'a depremin ilk saatlerinde giden birisi olarak gördüğüm tablo, başımı iki elimin arasına aldım ve 'biz bu işi başaramayız" diye düşünmüştüm. Diğer illerden de haber geliyor, 2mümkün değil, bunun altından dünyada hiçbir millet kalkamaz' diye düşünmüştüm. 7-8 ilimizde ölüler var. 550 kilometrelik alan yerle bir. 11 ilimiz hasar görmüş. Her yerden feryat. Kayseri'den uçaklar dolduruldu, kalkacak ama pist izin vermiyor. Şimdi geriye doğru bakınca kolay gibi geliyor. Hiçbir millet bu kadar kısa sürede ayağa kalkmayı başaramaz. Kayseri'de altın harflerle adını bu milletin tarihine bir defa daha yazdırdı. Kayseri depremde adeta yağmur oldu, deprem bölgesine yağdı. Bütün her yerde Kayserililer vardı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AFAD'tan akredite almaya hak kazanan arama kurtarma derneklerine akredite belgeleri verildi.