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Kayseri'de dev sıcak hava balonlu 29 Ekim kutlaması

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Bayraklı balon şişirildi

KAYSERİ - Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanırken, kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Bayraklı dev sıcak hava balonu şişirildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in makamında tebrikleri kabulü ile başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Bu milletin saldırılarla azmini arttırırsınız"

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bizler tarih sahnesine daha dün çıkmış bir millet değiliz. Binlerce yıldır varız. Bin yıldır bu coğrafyadayız. Tarih sahnesine çıktığımız ilk andan itibaren milletimiz saldırılarla, tuzaklarla karşılaştı. Yani milletimize kurulan tuzaklar ve saldırılar yeni değildir. Binlerce yıldır bu millet kendisine karşı kurulan tuzakları bozarak bu günlere gelmiştir. Bundan 100 yıl öncede milletimize çok büyük tuzaklar kurulmuştur. Aslan payına aslan olmayanlar talip olmuştur. Memleketimiz saldırı altındaydı. Her yer kapkaranlıktı. Ancak milletimiz kendi içerisinden çıkarttığı lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenerek, kendisi üzerine hazırlanan bütün projeleri, planları yıkıp atmıştır. Devletimizi aydınlığa çıkartmıştır. İşte bugünde bazıları milletimizi yok etmek için alçakça planlar yapmaya devam etmektedirler. Ancak şunu unutuyorlar. Vatanı için milleti için ölmekten korkmayan, vatan için ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl yok edeceklerdi. Ancak deneyecekler. Yıkamayacaklarını bile bile deneyecekler. Daha geçen hafta savunma sanayimizin kalbine bir terör saldırısı düzenlendi. Kahramanlarımız şehit oldu. Ancak bu saldırılarla bu milleti, bu devleti terbiye etmek isteyenler şunu iyi bilsinler; bu millete saldırılarla diz çöktüremezsiniz. Ancak azmimizi artırırsınız" dedi.

Meydanda Türk bayraklı dev balon

Konuşmaların ardından yapılan gösterilerden sonra kamu kurumları ve STK'lar tarafından kortej gerçekleştirildi. Öte yandan; Cumhuriyet Meydanı'nda şişirilen Türk Bayraklı dev sıcak hava balonu ilgi gördü.