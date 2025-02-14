Kaza, Abdulkuddus Bozuk'un anılarını geride bıraktı

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Otobüs kazasından geriye arkadaşlarıyla çektiği kısa filmler kaldı

Bingöl'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Abdulkuddus Bozuk'un arkadaşları kaza haberi sonrası gözyaşlarına boğuldu

GÜMÜŞHANE - Bingöl'de 5 kişinin ölümü, 38 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Abdulkuddus Bozuk'tan geriye arkadaşlarıyla çektikleri kısa filmler kaldı.

Bingöl- Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema 2. sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk'un sınıf arkadaşları yasa boğuldu. Sömestr tatili için gittiği memleketinden dönmek için yola çıkan ve feci kazada hayatını kaybeden Bozuk'un sınıf arkadaşları haberi aldıklarında sınıfta ölüm sessizliği yaşadıklarını söyledi.

"Sınıfı ilk defa bu kadar sessiz gördüm"

Sınıf arkadaşının ölüm haberini aldığında inanamadığını söyleyen Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Seher Duman, "Sınıf arkadaşımdı, çok yakın arkadaşımdı. İlk olarak başka bir arkadaşım aradı beni, ölümünü kabul edemedim. Ben inanamadım başka bir şey vardır dedim internetten baktım diğer yakın arkadaşlarına sordum. Doğruymuş. Sınıfa geldiğimizde ölüm soğukluğu vardı, ben sınıfı ilk defa o kadar sessiz gördüm. Arkadaşımızı andık, dualar ettik. Çok iyi bir insandı" dedi.

"Memleketten döndüğünde halı saha maçı yapacaktık"

Abdulkuddus'un çok sempatik ve iyi birisi olduğunu söyleyen sınıf arkadaşı Samet Asar, "Çok sempatikti, en iyi arkadaşlarımızdan birisiydi. Kazada öldüğünü duyunca çok üzüldük. Beraber çalışmalarımız oldu, sohbetlerimiz oldu çok gülüp eğlenirdik. Bu haber bizi çok üzdü ve derinden sarstı. Kendisi futbol oynamayı çok severdi, zaten memleketten dönüşünde hocalarımızla bir maç oynayacaktık maalesef ki oynayamadan elim bir kaza sonucu biz de bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.

"Birlikte kısa filmler çekmiştik"

Birlikte kısa filmler çektiklerini ve çok çalışkan birisi olduğunu aktaran Ayşe Ergüzel de, "Çok şaşırdım, o anı tarif edemem. Çok iyi birisiydi, onunla projeler yaptık beraber oynadığımız kısa filmler vardı. Çok eğlenmiştik ama bunlar bize anı kaldı çok üzüldüm. Dekanımız Prof. Dr. Gülsüm Çalışır sınıfımıza gelerek başsağlığında bulundu" ifadelerini kullandı.