Kaza, Abdulkuddus Bozuk'un anılarını geride bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kaza, Abdulkuddus Bozuk'un anılarını geride bıraktı

Geniş Video İzle

Bingöl'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Abdulkuddus Bozuk'un arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

14.02.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otobüs kazasından geriye arkadaşlarıyla çektiği kısa filmler kaldı

Bingöl'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Abdulkuddus Bozuk'un arkadaşları kaza haberi sonrası gözyaşlarına boğuldu

GÜMÜŞHANE - Bingöl'de 5 kişinin ölümü, 38 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Abdulkuddus Bozuk'tan geriye arkadaşlarıyla çektikleri kısa filmler kaldı.

Bingöl- Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema 2. sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk'un sınıf arkadaşları yasa boğuldu. Sömestr tatili için gittiği memleketinden dönmek için yola çıkan ve feci kazada hayatını kaybeden Bozuk'un sınıf arkadaşları haberi aldıklarında sınıfta ölüm sessizliği yaşadıklarını söyledi.

"Sınıfı ilk defa bu kadar sessiz gördüm"

Sınıf arkadaşının ölüm haberini aldığında inanamadığını söyleyen Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Seher Duman, "Sınıf arkadaşımdı, çok yakın arkadaşımdı. İlk olarak başka bir arkadaşım aradı beni, ölümünü kabul edemedim. Ben inanamadım başka bir şey vardır dedim internetten baktım diğer yakın arkadaşlarına sordum. Doğruymuş. Sınıfa geldiğimizde ölüm soğukluğu vardı, ben sınıfı ilk defa o kadar sessiz gördüm. Arkadaşımızı andık, dualar ettik. Çok iyi bir insandı" dedi.

"Memleketten döndüğünde halı saha maçı yapacaktık"

Abdulkuddus'un çok sempatik ve iyi birisi olduğunu söyleyen sınıf arkadaşı Samet Asar, "Çok sempatikti, en iyi arkadaşlarımızdan birisiydi. Kazada öldüğünü duyunca çok üzüldük. Beraber çalışmalarımız oldu, sohbetlerimiz oldu çok gülüp eğlenirdik. Bu haber bizi çok üzdü ve derinden sarstı. Kendisi futbol oynamayı çok severdi, zaten memleketten dönüşünde hocalarımızla bir maç oynayacaktık maalesef ki oynayamadan elim bir kaza sonucu biz de bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.

"Birlikte kısa filmler çekmiştik"

Birlikte kısa filmler çektiklerini ve çok çalışkan birisi olduğunu aktaran Ayşe Ergüzel de, "Çok şaşırdım, o anı tarif edemem. Çok iyi birisiydi, onunla projeler yaptık beraber oynadığımız kısa filmler vardı. Çok eğlenmiştik ama bunlar bize anı kaldı çok üzüldüm. Dekanımız Prof. Dr. Gülsüm Çalışır sınıfımıza gelerek başsağlığında bulundu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Sinema, Bingöl, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Genel Kaza, Abdulkuddus Bozuk'un anılarını geride bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:52 Naci Görür’den Bursa için korkutan uyarı Naci Görür'den Bursa için korkutan uyarı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:37:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza, Abdulkuddus Bozuk'un anılarını geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.