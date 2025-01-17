Kazdağları\'nda Kış Uykusuz Ayı ve Yavruları

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Kazdağları'nda kış uykusuna yatmayan ayı ve yavruları kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağı Milli Parkı'nda, karlı zeminde koşturan bir ayı ve iki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi.

Zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği ile dikkat çeken, Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı, bölgeye eşsiz manzaralar sundu. Kazdağları Milli Parkı sınırları içinde, yaklaşık bin 700 metre rakımlı Kartal Çimeni mevkiinde bir ayı ve iki yavrusu, karlı zeminde koşarken Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ayı ve yavrularının koşarak ormanlık alana doğru uzaklaştığı görüldü. Karla kaplı Kazdağları'nda doğal yaşamın bu özel anı, izleyenleri hayran bıraktı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.