Kazdağları'nda Kış Uykusuz Ayı ve Yavruları - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kazdağları'nda Kış Uykusuz Ayı ve Yavruları

Geniş Video İzle

Kazdağları'nda bir ayı ve yavruları, karla kaplı arazide koşarken kameraya yakalandı.

17.01.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazdağları'nda kış uykusuna yatmayan ayı ve yavruları kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağı Milli Parkı'nda, karlı zeminde koşturan bir ayı ve iki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi.

Zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği ile dikkat çeken, Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı, bölgeye eşsiz manzaralar sundu. Kazdağları Milli Parkı sınırları içinde, yaklaşık bin 700 metre rakımlı Kartal Çimeni mevkiinde bir ayı ve iki yavrusu, karlı zeminde koşarken Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ayı ve yavrularının koşarak ormanlık alana doğru uzaklaştığı görüldü. Karla kaplı Kazdağları'nda doğal yaşamın bu özel anı, izleyenleri hayran bıraktı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kazdağları\'nda Kış Uykusuz Ayı ve Yavruları
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Balıkesir, Hayvanlar, Güncel, Genel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Genel Kazdağları'nda Kış Uykusuz Ayı ve Yavruları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:22:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda Kış Uykusuz Ayı ve Yavruları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.