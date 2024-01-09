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Kedinin dron ile oyunu gülümsetti - Son Dakika
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Kedinin dron ile oyunu gülümsetti

Mersin'de sahil şeridinde bir kedinin uçuşa hazırlanan dron ile oyunu gülümsetti. Kedi, dronun etrafında dolaşarak pervanelerini tokatladı ve havadaki drona ulaşmaya çalıştı. Bu komik anlar kamera ve dron tarafından görüntülendi.

09.01.2024 - 09:40,
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Kedinin dron ile oyunu gülümsetti

MERSİN - Mersin'de sahil şeridinde bir kedinin uçuşa hazırlanan dron ile oyunu gülümsetti.

Mersin'de çekim için hazırlanan dronu fark eden kedi bir süre çevresinde dolaşarak yanına geldi. Dron çevresinde önce keşif yapan kedi, daha sonra patileriyle pervanelerini tokatlamaya başladı. Defalarca aynı hareketleri yapan kedinin halleri görenleri gülümsetti.Dronun havalanmasıyla, iki ayağı üzerinde havadaki drona ulaşmaya çalışan kedinin hareketleri dikkat çekti.

O anlar hem kamera ile hem de dron ile görüntülendi.

Kedinin dron ile oyunu gülümsetti
Kaynak: İHA
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