Kırıkhan'da Mescid-i Aksa Görünümlü Cami İnşası - Son Dakika
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Kırıkhan'da Mescid-i Aksa Görünümlü Cami İnşası

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Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine, Mescid-i Aksa'yı andıran yeni cami inşa edildi.

21.10.2024 09:40
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Altın sarısı kubbesi ve çinileriyle Mescid-i Aksa'yı andıran cami, mest ediyor

-Depremin yıktığı camiyi cemaat inşaatında çalışarak yeniden inşa etti

Vatandaş Halil İbrahim Varsın: "Mahalledeki vatandaşlar tamamen gönüllü olarak çalışarak inşaatı tamamladılar"

- Cami imamı Kodalak: "Camimizin Kabe kapısı ve Mescid-i Aksa'ya benzeyen kubbesi cemaatimizi de etkiliyor"

HATAY - Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi cemaatin maddi ve manevi destekleriyle inşa edildi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan cami, Mescid-i Aksa'yı andırmasıyla görünümüyle mest ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir oldu. Kırıkhan ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Camii, 6 Şubat depremlerinde zarar görerek yıkılmıştı. Devletin ve hayırseverlerinde desteğiyle asrın felaketinin yaralarının sarıldığı bölgede yıkılan caminin yerine yenisi cemaatin maddi ve manevi destekleriyle inşa edildi. Cami cemaatin inşaatında işçi olarak çalıştığı cami, Mesci-i Aksa'ya benzerliğiyle de mest ediyor. Altın sarısı kubbesiyle kilometrelerce öteden fark edilen cami, çinileriyle ilgi uyandırıyor. Büyük ölçüde inşaatı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde resmi olarak gerçekleşen caminin minaresiyse gelecek desteklerle inşa edilecek.

"Camimizin Kabe kapısı ve Mescid-i Aksa'ya benzeyen kubbesi cemaatimizi de etkiliyor"

6 Şubat depreminde yıkılan caminin yenisinin inşaatı için cemaatle el ele verdiklerini dile getiren cami imamı Abdulsamet Kodalak, "Depremlerde çok vakit kaybetmeden manevi değerlerini ayağa kaldırmak için camilerin ayağa kalkmasını gerektiğini düşündük. Bu yüzden yeni cami yapmaya karar verdik. Yeni cami yapmak için proje çizerken kanayan yara olan Mescid-i Aksa aklımıza geldi. Neden olmasın diyerek hayal ettik. Allah lütfetti ve ikram etti. Hayallerimizin peşinde koşmamızı gerektiğini söyledi. Mescid-i Aksa görünümlü yeni bir cami yapmaya karar verdik. Cemaatimizden Allah razı olsun. Hiçbir destek almadan kendi desteklerimizle yapmaya karar verdik. Cemaatimiz maddi ve manevi olarak bütün imkanlarını seferber etti. Camimizin ibadete açık ve resmi olarak açılmasını bekliyoruz. Buraya önceden gelip dua edenler ağlayanlar oldukları için bizi etkiliyorlar. Camimizin Kabe kapısı ve Mescid-i Aksa'ya benzeyen kubbesi cemaatimizi de etkiliyor" şeklinde konuştu.

"Mahalledeki vatandaşlar tamamen gönüllü olarak çalışarak inşaatı tamamladılar"

Caminin inşaatına katkı veren gönüllülerden olan Halil İbrahim Varsın, "6 Şubat depremlerinde Ahmet Yesevi Camisi çok ağır hasar aldı. Deprem sonrası cami cemaatimizle birlikte projeleri çizdik. Filistinli kardeşlerimize destek manasında ve farkındalık yaratmak açısından cami projesini Mescid-i Aksa'ya benzetip inşaatını çok iyi şekilde tamamladık. Camimizin inşaatı tamamlanmak üzeredir. Mahalledeki vatandaşlar tamamen gönüllü olarak çalışmakta olup gençler ve yaşlılar hafta sonu veya hafta içi günleri gelip caminin inşaatında çalışarak inşaatı tamamladılar. Maddi karşılık beklemeden kimisi geldi kalbini verdi kimisi geldi gönlünü verdim. İman oldukça imkan da oldu. Cami içi inşaatı tamamlandı ibadeti açıldı. Sadece bahçe düzenlemesi kaldı" dedi.

"Kırıkhan'daki Mescid-i Aksa'ya benzeyen caminin yapımı için Kütahya'dan geldik"

Mescid-i Aksa görünümlü caminin inşası için Kütahya'da gelen cini ustası Hüseyin Cingöz, "Kırıkhan'daki Mescid-i Aksa'ya benzeyen caminin yapım için Kütahya'dan geldik. Caminin çiniliğini yapıyoruz. İnşaat çok iyi gidiyor. Caminin görünümü çok güzel harika oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kırıkhan'da Mescid-i Aksa Görünümlü Cami İnşası - Son Dakika

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