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Kırklareli'de vatandaşlar karın tadını çıkardı - Son Dakika
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Kırklareli'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları Demirköy'e akın etmeye teşvik etti. Aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardılar.

Kırklareli\'de vatandaşlar karın tadını çıkardı
21.01.2024 - 17:43,
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Kırklareli'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar soluğu Demirköy'de aldı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla vatandaşlar bölgelere akın etti.

Aileleri ile gelen vatandaşlar doyasıya karın tadını çıkardı. Pınarhisar'dan gelen vatandaş çocukları ile karın tadını çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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