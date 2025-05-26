Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

26.05.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Mayıs ayında olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yerel yönetimlerin sorunları görüşülüp, yeni komisyonlar belirlendi. Ahmet Aras, Türkiye'nin sosyal demokrat belediyelerin uluslararası ilişkilerinde baş aktör olmasının önemine değinerek gelecekteki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

İZMİR - Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar masaya yatırılırken, birlik bünyesindeki kurumsal yapılanmalar ve yeni dönem vizyonu şekillendirildi.

Toplantı gündeminde; 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve oylanması, 2024 mali yılı kesin hesabının kabulü, birliğe yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarının belirlenmesi yer aldı. Plan ve Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Sağlık, Tarım, Hayvan Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Mahalli İdareler, Dış İlişkiler ve Hukuk Komisyonları yeniden yapılandırılarak üyeleri güncellendi. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen mevzuat bilgilendirme eğitimi de katılımcılara sunuldu. Mayıs ayı olağan meclis toplantısında ardından açıklamalarda bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeni komisyonlarımızı belirledik. O komisyonlar yapacakları görevleri aldılar. Aslına bakarsanız yani bugün bizim belediyelerimiz için ve Kıyı Ege Belediye Belediyeler Birliği için bir aşama bir eşik atlatılmış oldu. Üye belediyelerimize faydalı olmak için, onların ihtiyaçlarına, onların eksiklerine, ilaç olmak için, merhem olmak için çok daha fazla çalışacağız. Bir taraftan da yine belediyelerimizin, üye belediyelerimizin hem ulusal hem uluslararası ilişkilerini güçlendirmek için de çalışmalar yapıyoruz. Gelirlerini arttırmak için çalışmalar, teklifler, önerilerde bulunuyoruz. Bundan sonra encümenimiz yine yeni oluşturulan encümenimiz de yoğun bir çalışmayla üye belediye en iyi şekilde temsil edeceklerdir diye düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'de temsil edilmesi çok büyük bir önem taşımakta"

Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı'na seçilen Ahmet Aras, bu konu hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin bunu temsil etmesi yani burada baş aktörün Türkiye olması bütün dünyadaki sosyal demokrat, sosyalist belediyelerin Oluşturduğu bir birlik olması ve Türkiye'de temsil edilmesi çok büyük bir önem taşımakta. Biz de bu görevi aldık. Bu görev dediğim gibi büyük bir sorumluluk yüklü omuzlarımıza. Dünyanın her yerinden Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya kadar, Uzak Asya'ya kadar her bölgedeki sosyal demokrat ve sosyalist belediyelerin ilişkileri, onlarla yapılacak olan işbirlikleri, bunlar ortaya konacak. Yine demokrasinin yerleşmesi için, insan haklarının yerleşmesi için, çevrenin korunması için, iklim krizinin etkilerinin azaltılması için bütün dünyadaki bu belediyelerle beraber çalışmalar yapacağız. Bence önemli bir görev ama önemli olduğu kadar bir o kadar da sorumluluk yükleyen bir görev. Ben tek başıma tabii ki bu görevi tek başıma yapmayacağım. Hep birlikte bütün belediyelerimizle beraber bir araya geleceğiz ve bu bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz."

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Ahmet Aras, Politika, Türkiye, Güncel, Tarım, Çevre, Genel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Genel Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti

19:51
Moskova’da kritik temas Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Moskova'da kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:45
Tiryakileri üzecek haber Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
00:53
Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı 5 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı! 5 yaralı
00:41
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı’da kaldırdı
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı
00:39
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
00:28
Victor Osimhen’den herkesin beklediği transfer cevabı
Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 20:00:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.