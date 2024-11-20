Kıyıköy\'de İstavrit ve Çinekop Bolluğu

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Kırklareli'nde istavrit ve çinekop bolluğu

KIRKLARELİ - Karadenize kıyı bulunan Kıyıköy beldesinde istavrit ve çinekop bolluğu yaşanıyor.

Karadenize kıyı bulunan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar sabahın erken saatlerinde denize açıldı. Gün boyu denizde istavrit ve çinekop iznini süren balıkçılar limana yüzlerce kasayla döndü.

Balıkçı Yener Çakır, denizde son günlerde çok balık bolluğu yaşandığını ifade ederek, "Bu gün denden çinekop, istavrit çıktı. Sezonun başından beri balık güzel gidiyor" dedi.

Çakır, hava soğuk olsa bile denizde nasibini aradıklarını söyledi.