Kızılay, 60 Coğrafyada Kriz Yönetiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kızılay, 60 Coğrafyada Kriz Yönetiyor

Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Kayseri'deki toplu açılış töreninde, Kızılay'ın dünyanın dört bir yanında insanlara yardım ulaştırdığını ve 60 coğrafyada kriz yönetimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

24.02.2025 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı: "60 coğrafyada kriz yönetiyoruz"

Kızılay'ın Kayseri Toplu Açılış Töreni gerçekleştirildi

KAYSERİ - Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın dünyanın her tarafında insanlara dokunmaya devam ettiklerini söyleyerek; "60 coğrafyada kriz yönetiyoruz" dedi.

Kızılay'ın hayırseverlerin desteği ile Kayseri'de yaptığı tesislerin toplu açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı; "Yürüyüşümüz ülke içerisinde 81 vilayette ve deprem bölgelerinde devam ederken, 60 coğrafyada da kriz yönetiyoruz. Başta Gazze olmak üzere 8 Aralık'tan sonrada Suriye'nin içerisinde yaptığımız iyilik operasyonları ile birlikte dünyanın 60 noktasında kriz yönetiyoruz. Bir yerde yetimlere sabah kahvaltısı hazırlıyoruz, bir başka yerde öğle yemeği, bir başka yerde de akşam üşümesinler diye sırtlarına hırka, ayaklarına çorap oluyoruz. Biz güneş batmayan bir hareketin mensuplarıyız. Bundan dolayı da her bir kırmızı yelekli ile 85 milyon kişilik ailemizden aldığımız destekle, devletimizin kurmay bakışından aldığı vizyon ile dünyanın her bir tarafında dokunmaya devam ediyoruz. Kadim şehir Kayseri'de olmaktan ve iyiliğin amiral gemisinin burada kandil yaktığını görmekten ziyadesiyle mutluyuz. Kayseri şubemiz Kızılay dostu valimizin himayesinde çok güzel işlere imza atıyor. Her bir iş adamımıza ve her bağışçımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, Kayseri'nin bir hayırseverler şehri olduğunu kaydederek, Kızılay'ın kendileri için önemli olduğunu, belediyeler olarak Kızılay'a en çok destek veren ilin de Kayseri olduğunu belirtti.

"Kızılay'sız bir Kayseri düşünemiyorum"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "3 yıldır Kayseri'deyim. Kayseri'de yaptığımız bütün hizmetlerde ve hayırlı işlerde Kızılay'ı hep yanımızda gördük. Kızılay'sız bir Kayseri'yi düşünmek benim için çok zor geliyor. Deprem bölgesinde görev yaptığımızda da öyleydi. Kırmızı yeleklileri gördüğümüz de melekleri görmüş gibi oluyorduk. Her yerde onlar vardı. Kayseri size inanıyor ve güveniyor. Kayseri her zaman Kızılay'ın yanındadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kayseri, Kızılay, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kızılay, 60 Coğrafyada Kriz Yönetiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:16 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun’da otomobil fabrikası açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 23:24:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay, 60 Coğrafyada Kriz Yönetiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.