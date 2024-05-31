Kızılay Kurban Bayramı'nda 300 binden fazla kıyafet dağıtacak - Son Dakika
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Genel

Kızılay Kurban Bayramı'nda 300 binden fazla kıyafet dağıtacak

Kızılay, Türkiye genelindeki şube, temsilcilikler ve Kızılay butiği aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahiplerine 300 binden fazla kıyafet yardımı yapacak. Kurban kampanyasını sürdüren Kızılay, bayram öncesinde Türkiye genelindeki şube, temsilcilikler ve 158 tane Kızılay butiği aracılığıyla yurt genelindeki ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlara bayramlık kıyafet hediye edecek. Kızılay bünyesinde faaliyet gösteren gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan 300 binden fazla kıyafet, Kurban Bayramı çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Ayrıca, deprem bölgesinde kurulan 17 butik sayesinde depremzedeler, ihtiyaçlarına göre butiklerden kıyafetlerini alabilecekler.

31.05.2024 00:25
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Kızılay Kurban Bayramı'nda 300 binden fazla kıyafet dağıtacak

ANKARA - Kızılay, Türkiye genelindeki şube, temsilcilikler ve Kızılay butiği aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahiplerine 300 binden fazla kıyafet yardımı yapacak.

Kurban kampanyasın devam ettiren Kızılay, bayram öncesinde Türkiye genelindeki şube, temsilcilikler ve 158 tane Kızılay butiği aracılığıyla yurt genelindeki ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlara bayramlık kıyafet hediye edecek. Kızılay bünyesinde faaliyet gösteren gönüllülerin katkılarıyla hazırlanmaya başlanan 300 binden fazla kıyafet, Kurban Bayramı çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Ayrıca, deprem bölgesinde kurulan 17 butik sayesinde depremzedeler, ihtiyaçlarına göre butiklerden kıyafetlerini alabilecekler.

Kızılay Ankara İl Merkezi Yöneticisi Selma Maden, Kurban Bayramı çerçevesinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine 300 binden fazla kıyafet dağıtılacağını ifade ederek, "300 bin adet kıyafetin dağıtımı Kızılay şubeleri ve temsilcilikleri tarafından yapılacak. Türkiye genelinde 158 butik var. Aynı zamanda Kızılay için deprem bölgesi öncelikli bir yer. Deprem bölgesinde de 17 tane Kızılay butiği var. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarına göre kendileri butiklerden seçerek kıyafetlerini alabilecekler" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın yanı sıra faaliyetlerin yıl genelinde de devam ettiğini kaydeden Maden, "Kızılay gönüllüleri yıl boyunca tespit edilen ihtiyaç sahipleri için hazırlıklarını yapıyor. Bunlar, Türkiye'nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kızılay Kurban Bayramı'nda 300 binden fazla kıyafet dağıtacak - Son Dakika

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