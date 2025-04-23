Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Çorba Dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Hızır 41" ekipleri Küçükçekmece'deki vatandaşlara çorba dağıttı

İSTANBUL - İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Hızır 41" yardım araçlarıyla gelen ekipler, Küçükçekmece'deki Halkalı Millet Bahçesi'nde geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor. İstanbul Küçükçekmece'deki Halkalı Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Hızır 41" yardım araçları getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İstanbul ve AK Parti Küçükçekmece İlçe Teşkilatı ekiplerince deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirecek vatandaşlara çorba ve su dağıtıldı.

Konu ile ilgili konuşan AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk, "Allah bu günleri bir daha göstermesin. Çok büyük bir deprem yaşadık. En çok sevindiğimiz taraf bir insan kaybımızın olmaması. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin göndermiş olduğu araçlarla Halkalı Miller Bahçesi'nde vatandaşlarımıza çorba ikramımız olacak. Bazı vatandaşlarımız hasarlı binalara girememekteler. Bu yüzden buradaki vatandaşlarımıza birazdan çadır ve battaniye desteğimiz de olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etmek istiyoruz" dedi.