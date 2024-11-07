Kocaeli\'de Asılı Helikopterin Sırrı Çözüldü

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Şehrin üstünde asılı duran helikopter merak uyandırdı, gerçek sonradan anlaşıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de sabah saatlerinde kentin çeşitli noktalarında dakikalarca asılı duran helikopter merak uyandırdı. Helikopterin TEİAŞ'a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.

Kocaeli'de sabahın ilk ışıkları ile uyanan vatandaşlar helikopter sesleri ile şaşkına döndü. Kentin farklı bölgelerinde dakikalarca asılı kalan helikopterin ne yaptığını merak eden vatandaşlar telefonlara sarılarak o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Helikopterin TEİAŞ'a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.