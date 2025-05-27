Konya'nın İlk Kadın Şahin Polisleri Görevde - Son Dakika
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Konya'nın İlk Kadın Şahin Polisleri Görevde

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27.05.2025 09:53
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Konya\'nın İlk Kadın Şahin Polisleri Görevde
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Konya'da, kadın polis memurları ilk kez motosikletli şahin timlerinde görev yapmaya başladı.

Konya'nın ilk kadın şahin polisleri görevde

Konya'da ilk kez göreve başlayan kadın şahinler gece gündüz huzur ve güven için yollarda

KONYA - Konya'da 1995 yılında kurulan trafik denetiminde görev yapan motorize şahin ekipleri arasına ilk defa kadın polis memurları katıldı. Şahin unsuru kadın polisler, huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapıyor.

Konya'da 1995 yılında kurulan İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği tarihinde ilk kez 6 kadın polis memuru, motosikletli şahin unsurları olarak göreve başladı. Gönüllü olarak 4 haftalık zorlu motosiklet sürüş teknikleri eğitiminin ardından kentin ilk kadın şahinleri gece gündüz görevlerini yaparak şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlıyor. Trafik denetimi ve yönetiminde görev alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Polis Memuru Kübra Atay, "Motosiklet timlerine alımlar başlamıştı. Daha öncesinde trafik şubenin motosikletleri benim ilgimi çekiyordu. Ben de gerekli şartları sağladığım için başvurdum ve onaylandı. 1 aylık bir kurs sürecim oldu. Bunu da güzel ve başarılı bir şekilde tamamladım" dedi.

"Motosikletli şahin timlerinde yer almak büyük bir gurur"

Aldığı görevden dolayı gurur duyduğunu ifade eden polis memuru Emine Eröz de, "Hem teşkilatın içerisinde görev almak ve aynı zamanda motosikletli şahin timlerinde yer almak öncelikle çok büyük bir gurur. Her zamanki gibi kadının istediğinde her şeyi başarabileceği ve her alanda olabileceğini göstermek gurur verici, tabii aynı zamanda bizim için mutluluk verici. Konya'da daha önce özellikle motosiklet üzerinde kadın görmedikleri için haklı olarak vatandaşlarımız bir şaşkınlık duyuyor. Fakat yine saygıyla devam etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Polislik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu anlatan polis memuru Şüheda Tetik, "Kendimin 50 cc'lik ufak bir motosikletim var. Özellikle de emniyet teşkilatının içindeyken bize de böyle bir fırsat sunulmuşken daha büyüğünü denedim, Bu şekilde bir motosiklet tutkusu oluşmaya başladı. Bu fırsat sunuldu o şekilde değerlendirmek istedim. Konya'da ilk şahin unsuru olmak bence çok gurur verici bir şey, daha önce görülmemiş bir şey. O yüzden çok gururluyum kendi adıma. Tabii Emniyet Müdürlüğümüz de uygun görürse eğitici kadın olarak şahin unsurları yetiştirmek isterim. Sayımız 6 değil de, 66 olsa daha güzel olur. Konya'da her yerde olmak isteriz" şeklinde konuştu.

"Şahin timlerimizin artırılması hedefleniyor"

Şahin unsurlarının şehir içinde görev alarak saha çalışmalarındaki desteklerine değinen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Ömer Yanık, "Motosikletli şahin timlerimiz Konya'da 1995 yılından beri faaliyet gösteriyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde kadın personellerimiz bu yıl içinde motosikletli şahin timleri temel eğitimi neticesinde şu andaki toplam sayımız kadın ekiplerin de katılımıyla birlikte toplam şahin unsurumuzun sayısı 36'ya ulaşmış durumda. Motosiklet timlerimizi özellikle şehir içindeki kent genelinde motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik uygulama ve sahada daha hakim ve verimli kullanmak amacıyla şahin timlerimizin artırılması hedefleniyor. Dolayısıyla bu yılki eğitim neticesinde sayımız biraz daha güçlenerek geçen yılın 2 katına çıkmış durumda" dedi.

"4 haftalık sıkı bir eğitimden geçiyorlar"

Eğitim hakkında bilgi veren motorize şahin unsuru eğiticisi polis memuru Orhan Perişan ise, "4 ay kapalı alan motosiklet eğitimi verdik. Bu kapalı alan motosiklet eğitimimizde 18 kursiyer arkadaşımız vardı, 6 tanesi kadın polis memuru arkadaşlarımızdan oluşmaktaydı. Bu 4 haftalık kapalı alan eğitiminde personelimizin tamamı başarıyla kursu tamamladı. Arkadaşlarımızın tamamı hiçbir şekilde motosiklet sürmeyi bilmeyerek geliyorlar bizim eğitimlerimize. Burada motosiklete inmek, binmekten tutun, motosikletle viraja girmeye, motosiklet kovalamacasına, motosikletle defansif sürüşe, en başlangıcından en sonuna kadar 4 haftalık sıkı bir eğitimden geçiyorlar. Motosikletimize tamamen hakim bir şekilde mezun oluyorlar. Daha sonra da amirlerimizin ve müdürlerimizin inisiyatifinde kademeli olarak şahin timlerimizle çalışmaya başlıyor" diye konuştu.

Motorize şahin unsurları kadın polisleri gören sürücüler ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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