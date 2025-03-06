Kozan'da Ramazan Pidesi Mesaisi - Son Dakika
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Kozan'da Ramazan Pidesi Mesaisi

Adana'nın Kozan ilçesinde 40 yıllık ustalar, Ramazan pidesi için yoğun bir mesai harcıyor.

06.03.2025 00:31
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Fırınlarda Ramazan pidesi mesaisi sürüyor

ADANA - Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve iftar saatinde uzun kuyruklar oluşturan Ramazan pidesi, Adana'nın Kozan ilçesinde 40 yıllık ustaların ellerinden çıkıyor.

Ramazan pidesi için ustaların zorlu mesaisi yoğun bir şekilde fırınlarda sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde de 40 yıl önce açılan fırında da Ramazan ayında her gün pide üretiliyor. 40 yıldır ekmek üreten ustalardan Mehmet Tatar da sabah erkenden mesaiye başlayarak iftar saatine kadar çalışıyor. Ekmek ustası Mehmet Tatar, "1985 yılından bu yana ekmek ustasıyım, Ramazan'da sabah 8'de mesaiye başlıyor iftara kadar çalışıyoruz. Her gün önce hamurunu hazırlıyoruz ardından iftar sofraları için bol susam ile şekillendirerek vatandaşa satışa hazır hale getiriyoruz" dedi.

Ekmek fırın işletmecisi Musa Yorulmaz ise, "Sabah erken saatlerde mesaiye başlıyoruz. İftar bitene kadar sıcak ekmek üretmeye çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 5 bin pide üretimi yapıyoruz. Sadece Ramazan ayında 1 ay boyunca satışta oluyor. Yoğurt ve susam ile lezzetlendiriyoruz. 240 gram Ramazan pidesi 25 TL'den alıcı buluyor" şeklinde konuştu.

Ramazan sofrasında pidenin yerinin farklı olduğunu belirten müşterilerden Kadir Keskinkara ise, "Ramazan sofrasında temizliği hijyeni ile gönül rahatlığı ile tüketiyoruz. İnsan yemek için heyecanlanıyor. Eski ramazanlar yok teknoloji çok şeyi değiştirdi. Eski ramazanlarda komşular mahallede sofralar kurardı. Ayrı bir güzeldi eski ramazanlar ama şimdi de pidesi ile o bereketli sofrası ile Ramazan ayımızı en güzel şekilde ihya etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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