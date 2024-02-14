Küçükçekmece Belediyesi 65 yaş üstü çiftler için Sevgililer Günü daveti düzenledi
İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi tarafından, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 65 yaş üstü çiftlere yemek daveti etkinliği düzenlendi. Davete katılan çiftler yemeğin yanında verilen konser ile doyasıya eğlendi.
Küçükçekmece Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle 65 yaş üstü çiftlere yemek daveti etkinliği düzenledi. Küçükçekmece Belediye binası yanındaki sosyal tesiste gerçekleşen etkinliğe davet edilen 50 çift ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katıldı. Yemek sunumlarının yanında konser de yapıldı. Davetlileri masalarına giderek selamlayan Başkan Çebi, Sevgililer Günü hakkında konuşma yaparak pasta kesti.
"Sevgililer günü dolayısıyla 65 yaş üstü eşleri davet ettik"
Düzenlenen davette konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Sevgililer günü dolayısıyla 65 yaş üstü eşleri davet ettik. Onların da böyle bir akşam yemeğinde birbirleri ile kutlasınlar diye. Sevgililer gününü hep gençler kutluyor. Oysa onların en sevgili zamanları şimdi. Birbirlerine ihtiyaçları var. Onlarla birkaç saatliğine hoş bir zaman geçirmek için bu akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Herkesin sevgililer gününü kutluyorum. Sevgililer günü karşı cinsten olması gerekmiyor. Ağaçları, bütün canlıları, anne, babamızı sevebiliriz" dedi.
"55 yıl az bir zaman değil"
Programa katılan Şırnak'ta 1994 yılında şehit düşen Er Hamit Cevher Karaer'in babası Mehmet Karaer, "Aynı memleketli olduğumuz için görücü usulü ile evlendik. 55 yıldır evliyiz. Nasıl geçti diye sorar mısınız? Ev halinde tartışmamız da iyi günlerimiz de oldu. Sevgi ve saygı içinde işi götürdük. Allah'a çok şükür. 55 yıl az bir zaman değil. Ben bile inanamıyorum" dedi.
Mehmet Karaer'in eşi Gülten Karaer ise "Bu davete beyim ile geldik. Memnun kaldık. Çok güzel ağırladınız. İnşallah hep böyle güzel günlerimiz olsun. Çok güzel organize edilmiş. Teşekkür ederim. Aylardır dışarı çıkmamıştım. Beni çok mutlu etti" diye konuştu.
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