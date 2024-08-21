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Küçükçekmece'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu.

İstanbul genelinde sabah erken saatlerde bulutlu ve serin hava hakim oldu. Küçükçekmece'de bir anda bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağıştan şemsiye ile korunurken, bazıları ise binaların saçaklarının altında yağmurun dinmesini bekledi. Kimi vatandaşlarda yağmurun altında yürüyerek ıslandı. Gün içinde ise bölgesel olarak kısa süreli yağış geçişlerinin devam edeceği öğrenildi.