Küçükçekmece'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

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İstanbul genelinde bulutlu ve serin hava hakimken, Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiye kullanırken, bazıları ise yağmurun dinmesini bekledi. Gün içinde bölgesel olarak kısa süreli yağış geçişlerinin devam edeceği belirtildi.

21.08.2024 15:01
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Küçükçekmece'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu.

İstanbul genelinde sabah erken saatlerde bulutlu ve serin hava hakim oldu. Küçükçekmece'de bir anda bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağıştan şemsiye ile korunurken, bazıları ise binaların saçaklarının altında yağmurun dinmesini bekledi. Kimi vatandaşlarda yağmurun altında yürüyerek ıslandı. Gün içinde ise bölgesel olarak kısa süreli yağış geçişlerinin devam edeceği öğrenildi.

Küçükçekmece\'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küçükçekmece'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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