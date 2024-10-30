Küçükçekmece, Depreme Hazırlık İçin Yıkıma Başladı - Son Dakika
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Genel

Küçükçekmece, Depreme Hazırlık İçin Yıkıma Başladı

Küçükçekmece Belediyesi, 'İstanbul Yenileniyor' projesi kapsamında Özfeza sitesi E bloğunun yıkımına başladı. Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul'un deprem riski taşıdığını vurguladı.

30.10.2024 20:50
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Küçükçekmece'de depreme hazırlanıyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de "İstanbul Yenileniyor" projesi çerçevesinde bir sitede bulunan bloğun yıkımına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve hak sahiplerinin katılımıyla başlandı.

Küçükçekmece'de bulunan Özfeza sitesi E bloğunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İstanbul Yenileniyor" projesi çerçevesinde yıkımına başlandı. Yıkıma Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve hak sahipleri katıldı. Yıkım öncesi Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Ülkemiz deprem bölgesi ve İstanbul'da bundan en fazla etkilenecek olan illerimizin başında geliyor dolayısıyla İstanbul Büyükşehir belediyesi ve Sayın Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren bu konuyu çok ciddiye aldı bunu Türkiye'nin gündemine taşıdı ve kaldı ki kendi çalışmalarıyla da yani KİPTAŞ aracılığıyla ki Büyükşehir belediyemizin çok önemli bir kuruluşudur. Bu aracılığıyla da yanılmıyorsam bugüne kadar 7 bin'e yakın konutu hak sahiplerine teslim etti. Burası da bunlardan bir tanesi yeni yapmış olduğumuz az önce de söylendiği gibi bir protokolle İstanbul yenileniyor başlığı altında Büyükşehir belediyesi ve KİPTAŞ'tan yapmış olduğumuz bir protokolden Küçükçekmece'de de bu tip siteler binalar yenilenme aşamasında. Biz biraz daha hızlı davrandık müdürümüz de daha önceden de hazırlığız vardı. Yanılmıyorsam böyle bir site daha çalışmalarımız içerisindedir devam edecek tabii ki amacımız vatandaşın güvenliği binalarda güvenli konutlarda oturabilmesini sağlamaktır. Bunun için de hem vatandaşın kendisi hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir belediyesinin önemli katkılarıyla bu yenilemeyi dönüşümü sağlamaya çalışacağız. Bu konuda kararlı olursak bu konuda ilçe belediyelerimiz bu konudaki biz bu konuda kararlıyız Büyükşehir belediyemizin kararlılığı devam ettirdiğimiz taktirde İstanbul kısa bir süre içerisinde yenilenecek. Umuyorum ki deprem bizden daha hızlı olmasın biz daha hızlı olmak zorundayız. bu iş mesele çok ciddi bir konudur. Ciddi konuda siyasetçilerinde daha ciddi olmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küçükçekmece, Depreme Hazırlık İçin Yıkıma Başladı - Son Dakika

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