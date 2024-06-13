Kurbanlıkların bakımında müzik ve şefkatin önemi

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Düzce'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlara uyarılarda bulunan Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, hayvanları strese sokmamak için yapılması gerekenleri anlatarak, "Onların bakımlarını yaparken güzel sözler söylemeli, hatta onları germeyecek müzikler dinletmeliyiz" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de Kurban Bayramı telaşı başladı. Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, kurbanlık hayvanları mümkün mertebe stresten uzak tutmak gerektiğine dikkat çekerek, "Biz hayvanları kurban gününe kadar ne kadar mutlu edebilirsek, bayram gününe ne kadar stressiz çıkarırsak elde edeceğimiz ette o denli kaliteli olur. Dayanıklılığı artar. Onların yanına bakım yapmak için girdiğimizde, yemini ve suyunu verdiğimizde, ya da tımar yaparken mutlaka güzel sözler söylemeliyiz. Hatta ve hatta biraz daha ileri gidersek onları germeyecek müzikler dinletmeliyiz" dedi.

"Etlerin kaliteleri yükselecektir"

Kurbanlıklara şefkatle yaklaşmanın onları stresten uzak tutmak için önemli bir yöntem olacağını söyleyen Karanfil, "Kesimden sonra gıda olarak önümüze gelecek olan etlerin derin dondurucularımızda, buzdolaplarımızda dayanma süreleri de uzayacaktır. Hatta etlerin kaliteleri de yükselecektir. Bunu bir kez daha hayvan yetiştiricilerimizin dikkatine sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE