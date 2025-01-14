Malatya'da İlk Teslimatlar Şubat'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Malatya'da İlk Teslimatlar Şubat'ta

Geniş Video İzle

Vali Yavuz, Malatya'daki rezerv alanlarında ilk konut teslimatlarının Şubat ayında başlayacağını duyurdu.

14.01.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da rezerv alanlarında ilk teslimatlar Şubat'ta

MALATYA - Malatya Valisi Seddar Yavuz, rezerv alanlarındaki ilk teslimatların Şubat ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Battalgazi ilçesi Göztepe ve Tandoğan Mahalleleri rezerv alanlarında incelemelerde bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentteki inşa çalışmalarına hız verildiğini belirterek, rezerv alanlarındaki ilk teslimatların Şubat ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Malatya'daki çalışmaların gece gündüz büyük bir gayretle sürdürüldüğüne vurgu yapan Vali Yavuz, "Evleri ve işyerleri yıkılan hak sahibi kardeşlerimizin evlerini ve işyerleri teslim etmek için gece ve gündüz tüm ekibimizle gayretle çalışıyoruz. İnşallah bir kısmı Mayıs bir kısmı ise Ağustos ayı içerisinde bu bölgenin tamamını teslim etmiş olacağız "dedi

"Şehir merkezinde 41 bin 500 bağımsız bölüm inşa ediliyor"

2025 yılının Malatya için bir milat olacağını kaydeden Vali Yavuz, "Allah'ın izni ile 2025 yılı ilimiz için bir milat olacak ve işlerimizin tamamına yakını yıl içerisinde teslim etmiş olacağız. Malatyalı hemşerilerimiz emin olsunlar işlerimiz hızlandı daha da hızlanacak. Şehir merkezinde yaklaşık 41 bin 500 civarında bağımsız bölüm inşa etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı

"Rezerv alanlarında ilk kuralar Şubat ayında çekilecek"

Rezerv alanlarındaki ilk teslimatların Şubat ayında gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Yavuz, "Rezerv alanlarda inşa faaliyetlerimiz devam ediyor. İkizce bölgesinde yaklaşık 23 bin 000 civarında konut inşa ediyoruz. Buna ilaveten de yaklaşık 66 bölgede ilimiz merkezinde rezerv alanlarda inşaatlarımız tamamlanmak üzere bu ay içerisinde. Çok küçük bir kısmımın ihalesi sonuçlanmadı. İhale sonuçlarını bekliyoruz ama ilk kuralar rezerv alanlarda Şubat ayı içerisinde çekmeyi planlıyoruz yani Şubat ayından itibaren rezerv alanlarımızda inşaatlarımızı yavaş yavaş teslim etmeye başlayacağız. Özellikle bunları sizinle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm vatandaşlarımız eve işyerlerine teslim alacaktır"

Kent genelinde sürdürülen inşa çalışmalarının bütüncül bir şekilde ele alındığını aktaran Vali Yavuz, "İlimiz de toplamda 80 bin 666 hak sahibi var. Dolayısıyla 80 bin 666 hak sahibine gerek şehrin çevresinde gerekse şehrin merkezinde rezerv alanlarda inşaatlarımızı tamamlayarak teslim edeceğiz. Hak sahipliği bulunan tüm vatandaşlarımız ev ve işyerlerini teslim alacaktır. Dolayısıyla bu bütünsel bir çalışmadır. Rezerv alanlarla alakalı zaten size geldiğim günden beri şeffaflıkla paylaşıyoruz" diye konuştu

Vali Yavuz, Kiltepe Mahallesi için ise bölge sakinleri ile görüşülerek yapılan anket çalışmaları sonrası gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Malatya\'da İlk Teslimatlar Şubat\'ta
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malatya, Emlak, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Malatya'da İlk Teslimatlar Şubat'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:23:16. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da İlk Teslimatlar Şubat'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.