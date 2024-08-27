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Marmara Denizi'nde arızalanan 'İstanbul N' isimli gemi römorkörle kıyıya çekilecek

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Çelebi Limanı'ndan İstanbul Ambarlı Limanı'na hareket eden elektrik aksamındaki arıza sebebiyle Marmara Denizi açıklarına sürüklenen 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, 21 saattin sonunda römorkör ile kıyıya çekilecek.

Arıza, gece saat 02.30 sularında ortaya çıktı. Yaklaşık 21 saati aşkın rüzgarın etkisiyle Tekirdağ açıklarına kadar sürüklenen gemi, 21 saatin sonunda römorkör vasıtasıyla İstanbul Ambarlı Limanı'na çekiliyor.

Gemideki yolculardan alınan bilgilere göre, gemi Kapıdağ Yarımadası'nı geçtikten sonra elektriksel bir arıza meydana geldi. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de henüz çözüme ulaşılamadı. Uzun çabalar sonuçsuz kalınca 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, 21 saattin sonunda römorkör ile kıyıya çekilecek.

Öte yandan, gemideki araç şoförleri, araçların başına geçerek kornaya basarak tepki gösterdi.