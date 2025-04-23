Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi doğum gününde 'Maltepe Kaykay Pisti'ne verildi

Minguzzi'in ismi doğum gününde 'Maltepe Kaykay Pisti'ne verildi

İSTANBUL - Genç yaşta öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi, doğum günü olan 23 Nisan'da, çok sevdiği "Maltepe Kaykay Pisti"ne verildi. Minguzzi'nin ailesinin de katıldığı etkinlikte konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Bugün Ahmet kardeşimizin doğum günü. İBB meclisinde, kaykay pistinin Ahmet'in adıyla yaşatılmasını hep birlikte kararlaştırdık. Ben öncelikle aileye sabır diliyor, hukuk mücadelelerini destekliyorum." dedi. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Yaşasaydı hep birlikte buraya gelecektik. Kendisi arkadaşları ile sık sık buraya gelirdi. Ben ilk defa geldim. Doğum gününde, burada isminin yaşatılacak olması çok anlamlı" diye konuştu.

İstanbul, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi, doğum günü olan 23 Nisan'da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıldönümünde çok sevdiği "Maltepe Kaykay Pisti"ne verildi. Maltepe, Orhangazi Şehir Parkı'nın içindeki kaykay pistinde düzenlenen etkinliğe Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Minguzzi'nin arkadaşları, vatandaşlar, tuttuğu takım Trabzonspor'un taraftarları ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Etkinliğe Türk bayraklarıyla katılan onlarca kişi, "Minguzzi'ye adalet" sloganları atarak, aileye destek için hazırladıkları pankartlara alana geldi. Trabzonspor taraftarları da "23 Nisan'da doğan en güzel çocuktu, o Şimdi bordo-mavi göklerde bir melek. İyi ki doğdun Mattia Ahmet Minguzzi" pankartı açtı. Minguzzi'nin hep birlikte doğum gününün de kutlandığı etkinlikte arkadaşları, onun anısına kaykay gösterisi yaptı.

"Yaşasaydı birlikte gelecektik"

Minguzzi'nin anısına lokmanın dağıtıldığı etkinliğe ellerinde karanfiller ve güllerle gelen Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Yaşasaydı hep birlikte buraya gelecektik. Kendisi arkadaşları ile sık sık buraya gelirdi. Ben ilk defa geldim. Doğum gününde, burada isminin yaşatılacak olması çok anlamlı. Oğlumu anmak için buraya geldim. O da şu an cennette umarım en güzel yaş gününü kutluyordur meleklerle beraber" dedi.

Köymen'den acılı aileye destek

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Hepinizi Maltepe Belediyesi adına sevgiyle selamlıyorum. Bugün Ahmet kardeşimizin doğum günü aynı zamanda. İBB'nin meclisinde kaykay pistinin Ahmet'in adıyla yaşatılmasını hep birlikte kararlaştırdık. Ben öncelikle aileye sabır diliyorum, hukuk mücadelelerini desteklediğimizi ifade etmek isterim. Gerçekten Türkiye'de adalete ne kadar ihtiyacımız olduğumuzu bir kez daha görüyoruz. 15 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı yetiştirirken nelere dikkate etmemiz gerektiği, hukukun ne kadar önemli olduğunu da tekrar vurgulamak isterim." diyerek aileye destek oldu.

İmamoğlu: "Can güvenliğimiz de tehlike altında"

Köymen konuşmanın sonrasında İBB Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu mesajında şunlara yer verdi: "Sizlere Silivri'den selamlarımı gönderiyorum. Güzel evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin erken yaşta aramızdan alınması nedeniyle büyük bir üzüntü duyuyorum. Mattia Ahmet'e Allah'tan rahmet; sevenlerine, yakınlarına, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Kişisel hak ve özgürlüklerimiz gibi can ve mal güvenliğimiz de tehlike altında. Çocuklarımız, kadınlar, gençler kendilerini güvende hissetmiyorlar. Sokaklarımızda çeteler, suç örgütleri kol geziyor. Toplumun temeli olan adalet duygusu sarsılmış durumda. En kısa sürede ülkemizin bu karanlıktan çıkmasını, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı günlere kavuşmamızı diliyorum. Sevgili Mattia Ahmet Minguzzi kaykayı çok seviyormuş. İsminin bir kaykay parkında yaşatılmasını çok anlamlı ve değerli buluyorum. İBB Meclisimize bu karar için teşekkür ediyor, Mattia Ahmet Minguzzi'yi bir kez daha rahmetle anıyorum."

Minguzzi'nin ailesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e, kaykay pistine oğullarının isminin verilmesi ve bu anlamlı destekleri için teşekkür etti.